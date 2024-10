Historische Ereignisse am 26. Oktober

Am 26. Oktober haben sich zahlreiche bedeutende Ereignisse in verschiedenen Bereichen der Geschichte abgespielt, die bis heute Spuren hinterlassen haben. Ein besonders bedeutendes Ereignis ist dabei die Spiegel-Affäre im Jahr 1962, die in Deutschland einen Wendepunkt für die Pressefreiheit darstellte. Sie erinnert daran, wie wichtig die Unabhängigkeit der Medien als Kontrollinstanz der politischen Macht ist. Hier ein Überblick über weitere historische Geschehnisse dieses Tages:

1701: Uraufführung von „Die wunderschöne Psyche“

Am Theater am Gänsemarkt in Hamburg fand die Premiere der Oper „Die wunderschöne Psyche“ von Reinhard Keiser statt. Die Aufführung markierte einen Meilenstein der deutschen Operngeschichte und trug maßgeblich zur Entwicklung des Musiktheaters in Deutschland bei.

1825: Eröffnung des Eriekanals in den USA

Der Eriekanal, der den Eriesee mit dem Hudson River verbindet, wurde eröffnet. Dieses Bauprojekt hatte enorme wirtschaftliche Auswirkungen, da es den Handel zwischen dem Landesinneren und den Ostküstenstädten der USA vereinfachte und beschleunigte.

1861: Vorstellung des ersten Fernsprechgeräts durch Johann Philipp Reis

Im Physikalischen Verein in Frankfurt stellte Johann Philipp Reis ein revolutionäres Gerät vor, das als Vorläufer des Telefons gilt. Dieser Prototyp veranschaulichte bereits die Grundlagen der Sprachübertragung über elektrische Leitungen.

1899: Fiasko der Operette „Wiener Blut“ bei der Uraufführung

Die Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauss (Sohn) wurde im Wiener Carltheater uraufgeführt und traf beim Publikum auf Ablehnung. Trotz dieses Rückschlags erlangte die Operette später weltweite Anerkennung.

1920: Einrichtung der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Österreich

In Österreich wurde per Gesetz die Kammer für Arbeiter und Angestellte eingeführt, ein Schritt, der die Rechte der Arbeitnehmer stärkte und sie institutionell vertrat, was auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der sozialen Struktur in Österreich ist.

1927: Gründung des Versandhauses Quelle durch Gustav Schickedanz

In Fürth legte Gustav Schickedanz mit der Gründung von Quelle den Grundstein für eines der bedeutendsten Versandhandelsunternehmen in Deutschland, das jahrzehntelang das Konsumverhalten vieler prägte.

1936: Hoover-Damm liefert ersten Strom

In den USA wurde der Hoover-Damm erstmals zur Stromversorgung genutzt. Das riesige Bauwerk diente nicht nur der Wasserversorgung und dem Hochwasserschutz, sondern stellte auch eine bedeutende Energiequelle für den Westen der Vereinigten Staaten dar.

1938: „Polenaktion“ und die Vertreibung polnischer Juden

Auf Befehl von Heinrich Himmler wurden rund 17.000 polnische Juden, darunter Marcel Reich-Ranicki, aus Deutschland nach Polen abgeschoben. Diese Aktion war ein Vorbote für die Gräueltaten der NS-Zeit und markierte eine Eskalation der systematischen Diskriminierung.

1950: Gründung des „Amtes Blank“ – Vorläufer der Bundeswehr

Mit der Ernennung von Theodor Blank zum „Beauftragten des Bundeskanzlers“ wurde die Grundlage für das spätere Verteidigungsministerium und die Gründung der Bundeswehr geschaffen, womit Deutschland einen ersten Schritt in Richtung Wiederbewaffnung machte.

1958: PanAm startet den Atlantik-Linienverkehr mit Düsenflugzeugen

Die Fluggesellschaft PanAm begann mit dem Einsatz von Düsenflugzeugen im transatlantischen Linienbetrieb. Diese Neuerung revolutionierte den Luftverkehr, da sie eine schnellere und bequemere Reise zwischen den Kontinenten ermöglichte.

1958: Krawalle bei einem Konzert von Bill Haley in West-Berlin

Ein Konzert des Rock’n’Roll-Musikers Bill Haley in West-Berlin endete in heftigen Ausschreitungen. Die damals neue und wilde Musikrichtung stieß bei jungen Fans auf Begeisterung, löste jedoch auch gesellschaftliche Konflikte aus.

1962: Beginn der Spiegel-Affäre in Deutschland

Mit der Durchsuchung der Redaktionsräume des Spiegel in Hamburg begann eine Affäre, die für die Pressefreiheit in Deutschland von großer Bedeutung war. Die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Presse führte schließlich zur Stärkung der Medien als „vierte Gewalt“.

1965: Einführung des Code Postal in Frankreich

In Frankreich wurde das Postleitzahlensystem eingeführt, was den Postverkehr optimierte und effizienter gestaltete. Die Postleitzahlen bestanden zunächst aus der Nummer des Départements und den Anfangsbuchstaben des Ortsnamens.

1965: Beatles werden von Königin Elisabeth II. geehrt

Die Beatles erhielten im Buckingham Palace von Königin Elisabeth II. den Orden des Member of the British Empire. John Lennon gab seinen Orden später aus Protest gegen die politische Situation zurück, was das politische Engagement der Band unterstrich.

1977: Letzter Dampflok-Einsatz der Deutschen Bundesbahn

Die Deutsche Bundesbahn verabschiedete sich an diesem Tag von der Dampflok im regulären Betrieb, was das Ende einer Ära markierte und den Übergang zur modernen Eisenbahntechnologie symbolisierte.

1984: Kinopremiere des Films „Amadeus“ in Deutschland

Der Film „Amadeus“, der die Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart erzählt, feierte seine Premiere und wurde später mit acht Oscars ausgezeichnet. Die Filmbiografie schuf ein neues Interesse an klassischer Musik und ihrem Schöpfer.

1984: Start des Films „Terminator“ in den USA

Der Science-Fiction-Klassiker „Terminator“ von James Cameron kam in die amerikanischen Kinos. Der Film entwickelte sich trotz bescheidenem Budget zu einem Kultklassiker und ebnete den Weg für Arnold Schwarzeneggers Karriere.

1994: Kurt Beck wird Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Kurt Beck wurde als Nachfolger von Rudolf Scharping zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt und prägte die Landespolitik für die kommenden Jahre entscheidend.

1995: Verurteilung der französischen Atomtests durch das Europäische Parlament

Das Europäische Parlament verurteilte die französischen Atomtests im Pazifik. Frankreich ignorierte die Kritik und führte den nächsten Test unmittelbar danach durch, was internationale Spannungen auslöste.

1996: Eröffnung des Heinz Nixdorf MuseumsForums in Paderborn

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das größte Computermuseum der Welt, wurde in Paderborn eröffnet und zog Technikbegeisterte aus aller Welt an. Das Museum dokumentiert die rasante Entwicklung der Computertechnologie.

1998: Wolfgang Thierse wird Bundestagspräsident

Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse wurde zum Bundestagspräsidenten gewählt. Er trat die Nachfolge von Rita Süssmuth an und setzte sich besonders für demokratische Werte und die parlamentarische Kultur ein.

1998: Entlassung von Helmut Kohl als Bundeskanzler nach Wahlniederlage

Nach der Bundestagswahl von 1998 wurde Helmut Kohl offiziell als Bundeskanzler entlassen. Damit endete eine Ära, und der Weg für die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder war frei.

2001: Verabschiedung des USA PATRIOT Act

US-Präsident George W. Bush unterzeichnete den USA PATRIOT Act, ein Gesetz, das nach den Anschlägen vom 11. September die Sicherheitsmaßnahmen verschärfte. Die Entscheidung war stark umstritten und wurde vielfach als Eingriff in die Freiheitsrechte kritisiert.

2006: Beginn der Umstellung auf DVB-T in Österreich

In Österreich startete die Umstellung von analogen auf digitale Fernsehsignale. Die Einführung von DVB-T ermöglichte eine verbesserte Bildqualität und die Optimierung des Sendebetriebs.

2012: Veröffentlichung von Windows 8 durch Microsoft

Microsoft brachte Windows 8 auf den Markt und stellte das Betriebssystem mit einer neuartigen Kacheloberfläche vor. Obwohl es Innovationen bot, wurde die Benutzeroberfläche von vielen kritisch gesehen.

Diese historischen Ereignisse verdeutlichen, wie facettenreich die Entwicklungen der Vergangenheit sind und welchen Einfluss sie auf unsere heutige Welt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt