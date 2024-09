Historische Ereignisse am 29. September

Am heutigen 29. September blicken wir auf eine Vielzahl von bedeutenden historischen Ereignissen zurück, die unser Verständnis der Welt, in der wir leben, entscheidend geprägt haben. Besonders bemerkenswert ist der Vertrag zur deutschen Einheit von 1990, der den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands ebnete – ein bedeutender Meilenstein in der europäischen Nachkriegsgeschichte.

1829: Die Gründung der „Bobbies“ in London

Die Metropolitan Police Service nimmt ihre Arbeit auf und schickt die ersten Polizisten, die „Bobbies“, auf Streife. Dieser von Sir Robert Peel gegründete Polizeidienst revolutionierte das Polizeiwesen in Großbritannien und prägte bis heute die Sicherheitsarchitektur Londons.

1874: Erstes Fußballspiel auf deutschem Boden

In Braunschweig wird das erste Fußballspiel in Deutschland ausgetragen. Unter der Leitung von Konrad Koch und August Hermann erlebt der Fußball auf europäischem Festland seine Geburtsstunde. Dieses historische Ereignis markiert den Beginn einer Sportbewegung, die bis heute Millionen Menschen weltweit begeistert.

1887: Gründung des SC Germania von 1887

Mit der Gründung des SC Germania von 1887, einem Vorgängerverein des Hamburger SV, nimmt die Geschichte eines der traditionsreichsten deutschen Fußballvereine ihren Lauf. Dieses Datum wird vom HSV als offizielles Gründungsdatum des Vereins angegeben.

1900: Eröffnung des Bayerischen Nationalmuseums

Prinzregent Luitpold von Bayern eröffnet in München das Bayerische Nationalmuseum, eine der bedeutendsten kulturhistorischen Sammlungen Deutschlands. Das Museum beherbergt bis heute einzigartige Kunstwerke und Artefakte aus der Geschichte Bayerns.

1907: Grundsteinlegung der Washington National Cathedral

Im Beisein von US-Präsident Theodore Roosevelt wird der Grundstein für die Washington National Cathedral gelegt. Diese bedeutende Kathedrale spielt bis heute eine zentrale Rolle in der religiösen und gesellschaftlichen Landschaft der USA.

1932: Das ikonische Foto „Lunch Atop a Skyscraper“

Bei den Bauarbeiten des General Electric Buildings entsteht die berühmte Fotografie von elf Bauarbeitern, die auf einem Stahlträger in schwindelerregender Höhe ihre Mittagspause genießen. Dieses Bild wurde zu einem Symbol für den Aufstieg New Yorks und die Arbeitskultur in den USA der 1930er-Jahre.

1954: Gründung der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN)

Zwölf europäische Staaten gründen in Genf die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN). Diese Institution sollte in den folgenden Jahrzehnten führend in der Erforschung der Teilchenphysik werden und bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringen.

1956: Eröffnung des neuen Wiener Südbahnhofs

In Wien wird der Neubau des Südbahnhofs eröffnet. Das moderne Bahnhofsgebäude symbolisierte den Wiederaufbau und die Modernisierung Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg.

1990: Inkrafttreten des Einigungsvertrags

Am 29. September 1990 tritt der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in Kraft, womit der Weg für die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober geebnet wurde. Dieser Moment markiert einen der bedeutendsten Schritte in der europäischen Nachkriegsgeschichte und ebnete den Weg für ein vereintes Deutschland.

1990: Der Weltkindergipfel in New York

Am Sitz der Vereinten Nationen in New York beginnt der Weltkindergipfel, bei dem die Rechte und das Wohl der Kinder weltweit in den Fokus gerückt werden. Diese internationale Konferenz war ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Schutzes der Kinderrechte.

1995: Einführung der PlayStation in Europa

Die PlayStation kommt auf den europäischen Markt und revolutioniert die Welt der Videospiele. Die Konsole prägt eine ganze Generation von Gamern und wird zum Grundstein für die Erfolgsgeschichte von Sony im Bereich der Unterhaltungsmedien.

1997: Bestätigung des Zusammenhangs zwischen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und BSE

Britische Wissenschaftler bestätigen den Zusammenhang zwischen der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und dem Rinderwahnsinn (BSE). Diese Entdeckung hatte weitreichende Auswirkungen auf die Lebensmittelindustrie und die Gesundheitspolitik weltweit.

2000: Erste Sitzung des Bundesrats in Berlin

Der Bundesrat hält seine erste Sitzung im neuen Bundesratsgebäude in Berlin ab. Der Umzug von Bonn nach Berlin markiert das Ende eines wichtigen Kapitels in der deutschen Nachkriegspolitik und den Beginn einer neuen Ära in der Hauptstadt.

2004: SpaceShipOne erfüllt die erste Bedingung für den Ansari X-Prize

Das private Raumschiff SpaceShipOne erreicht mit dem Piloten Michael Melvill die Flughöhe von knapp über 100 km und erfüllt damit die erste Bedingung für den Gewinn des Ansari X-Prize. Dieses Ereignis gilt als wichtiger Meilenstein in der Kommerzialisierung der Raumfahrt.

2008: Der historische Einbruch des Dow Jones Index

Nach der Ablehnung eines 700 Milliarden US-Dollar schweren Rettungsplans für die kriselnde Finanzbranche durch den US-Kongress verzeichnet der Dow Jones Index einen Verlust von 777,68 Punkten, den größten absoluten Einbruch in seiner Geschichte. Dieser Tag markierte einen Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise.

Die genannten Ereignisse zeigen, wie unterschiedlich und doch bedeutend die Geschehnisse am 29. September in der Geschichte waren. Jeder Moment trägt auf seine Weise zur Welt bei, wie wir sie heute kennen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt