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Kay Gottschalk (AfD): CDU und SPD treiben Deutschland in die Schuldenfalle!

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Kay Gottschalk (AfD): CDU und SPD treiben Deutschland in die Schuldenfalle! Die Renditen deutscher Bundesanleihen sind infolge geopolitischer Spannungen deutlich gestiegen und liegen auf dem höchsten Stand seit Jahren. Experten warnen vor stark steigenden Zinskosten von bis zu 150 Milliarden Euro jährlich sowie einer wachsenden Gesamtverschuldung in Richtung vier Billionen Euro. Hierzu erklärt der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Kay Gottschalk:

„Was wir derzeit erleben, ist das Ergebnis einer jahrelangen verantwortungslosen Finanzpolitik, die unter der Bundesregierung aus CDU und SPD weiter verschärft wird. Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil setzen auf immer neue Schulden und treiben Deutschland damit in eine fiskalische Sackgasse.

Die steigenden Renditen sind ein klares Misstrauenssignal der Märkte. Bundesanleihen galten einst als sicherer Hafen, dieser Status geht zunehmend verloren. Das ist ein alarmierendes Zeichen für die wirtschaftliche Lage und die politische Führung in Berlin. Statt solide zu wirtschaften, werden Schulden über sogenannte Sondervermögen verschleiert und die Schuldenbremse faktisch ausgehebelt. Die Folge sind steigende Zinslasten und immer geringere Spielräume im Haushalt. Wenn sich die Zinskosten in Richtung 150 Milliarden Euro jährlich entwickeln, wird der Bundeshaushalt massiv unter Druck geraten. Wichtige Investitionen bleiben auf der Strecke.

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Die AfD-Bundestagsfraktion fordert daher eine klare Kehrtwende hin zu solider Haushaltspolitik, Ausgabendisziplin und wirtschaftlichen Reformen. Deutschland braucht wieder finanzpolitische Vernunft statt Schuldenpolitik auf Kosten der Zukunft.“

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Text: Pressestelle Alternative für Deutschland

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