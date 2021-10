Koblenz – Verkehr: Hinweis auf Nachtbaustelle der B 9

Koblenz – Verkehr: In der Nacht vom 19. zum 20.10.2021 wird der Baugrubenverbau an der Baustelle für die neue Verkehrszeichenbrücke auf der B 9 in Höhe der Falckensteinkaserne zurückgebaut.

Zum Ziehen der Spundwände ist es notwendig, den Verkehr auf der B 9 einstreifig durch den Baustellenbereich zu leiten. Die Arbeiten beginnen am Dienstagabend um 20:00 Uhr in Fahrtrichtung Bonn und werden im Laufe der Nacht auf die Fahrtrichtung Koblenz wechseln. Spätestens um 5:00 Uhr am Mittwochmorgen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Dann wird der Verkehr wieder wie gewohnt zweistreifig durch den Baustellenbereich fließen können.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Stadt Koblenz