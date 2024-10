Kommentar zur Zeitumstellung von Holger Korsten: Endlich Schluss machen mit der elendigen Umstellung von Sommerzeit und Winterzeit!

Ein Kommentar von Holger Korsten zur Zeitumstellung: Es ist wieder soweit: Die Uhr eine Stunde zurückdrehen, das Schlafmuster anpassen und sich mal wieder fragen, warum wir uns das überhaupt antun. Die jährliche Zeitumstellung, die viele von uns als nervigen Herbst- und Frühlingsritus empfinden, sollte längst Geschichte sein. Schließlich scheint sich die überwältigende Mehrheit einig zu sein: Dieses Zeit-Chaos braucht niemand mehr.

Dabei wäre die Lösung so einfach, wenn man mal zurückschaut – auf die Zeit vor dieser ewigen Umstellerei. Damals gab es die Normalzeit, heute Winterzeit genannt, ganz ohne Schnickschnack. Unsere „klugen“ Köpfe in der Vergangenheit dachten, mit der Sommerzeit ließe sich Energie sparen, doch inzwischen wissen wir: Der Effekt ist minimal, während Schlafstörungen und vermehrter Stress spürbar sind.

Auch die Unfallgefahr auf unseren Straßen steigt drastisch. Besonders für Autofahrer beginnt eine gefährliche Phase, denn die Zeitumstellung fällt in jene Jahreszeit, in der Wildwechsel auf Straßen besonders häufig ist. Während sich das Tageslicht in die frühen Morgen- und Abendstunden verlagert, steigt das Risiko, Wildtieren in der Dämmerung zu begegnen.

In den ersten Wochen nach der Umstellung beobachten Experten Jahr für Jahr einen Anstieg der Wildunfälle. Viele Tiere, die sich an feste Laufzeiten gewöhnt haben, kreuzen Straßen genau dann, wenn es plötzlich wieder dunkel ist. Die Autofahrer sind jedoch oft in Eile und, gerade durch die Zeitumstellung, weniger konzentriert. Eine fatale Mischung, die zu schweren Unfällen führen kann. Statt das Risiko weiter in Kauf zu nehmen, wäre es Zeit für eine dauerhafte Lösung. Die Abschaffung der Zeitumstellung könnte nicht nur unseren Biorhythmus, sondern auch das Leben von Wildtieren und die Sicherheit der Autofahrer schonen.

Warum also nicht endlich Schluss machen mit diesem alljährlichen Blödsinn? Zumal im Jahr 2018 eine Befragung der EU-Bürger eindeutig mit über 80% ergab, dass alle sich ein Ende dieser nervigen und völlig sinnlosen Zeitumstellung herbeisehen. Die Ukraine schafft die Zeitumstellung ab! Eine Rückkehr zur Normalzeit würde uns nicht nur Nerven sparen, sondern auch den Biorhythmus schonen. Schließlich gab es die Winterzeit immer – und sie wird vermutlich noch lange existieren, auch wenn wir uns irgendwann von der unsinnigen Umstellerei verabschieden (hk).

Holger Korsten, Mittelrhein Tageblatt