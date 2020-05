Kreis Mayen-Koblenz – Update 05.05.2020: Weiterhin kein neuer Coronafall – 507 von 597 positiv getesteten Personen sind genesen

Stand: 05.05.2020 – 9.30 Uhr.

Kreis Mayen-Koblenz – Insgesamt 60 aktive Corona-Fälle gibt es aktuell im Landkreis Mayen-Koblenz und in der Stadt Koblenz.

Von den 597 Personen aus Stadt und Kreis, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, sind 507 Menschen bereits genesen. Zudem gibt es insgesamt 30 Todesfälle zu beklagen – 13 im Landkreis und 17 in Koblenz –, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen. Weiterhin gilt es jedoch zu beachten: Weder diese Momentaufnahme noch die Zahl der genesen Personen sind ein Grund zur Entwarnung.

Im Einzelnen wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt bei 337 Personen im Landkreis und 260 Personen in der Stadt Koblenz ein positives Testergebnis festgestellt. Im Vergleich zur Vortagesmeldung werden in Koblenz zwei Personen weniger gezählt, da diese nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz fallen. Konkret handelt es sich um zwei Personen, die sich lediglich zur Kurzzeitpflege in Koblenzer Altenheimen aufgehalten haben und andernorts polizeilich gemeldet sind.

Von der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen sind im Landkreis 299 und in der Stadt Koblenz 208 Menschen genesen. Dennoch bleibt es weiterhin wichtig, dass sich die Menschen an die geltende Verordnung des Landes zur Bekämpfung des Covid19-Virus halten.

Die Gesamtzahl aller positiven Coronafälle und den davon Genesenen (in Klammern) in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Kreises Mayen-Koblenz stellt sich wie folgt dar:

Stadt Andernach 32 (32)

Stadt Bendorf 29 (27)

Stadt Mayen 12 (11)

VG Maifeld 28 (23)

VG Mendig 17 (13)

VG Pellenz 15 (13)

VG Rhein-Mosel 112 (96)

VG Vallendar 28 (26)

VG Vordereifel 19 (17)

VG Weißenthurm 45 (41)

Bei Fragen zum Coronavirus können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz an die Corona-Hotline unter Tel. 0261/108-730 wenden. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr, Wochenende: 11 bis 14 Uhr.

In Koblenz können Bürger zudem an das Bürgertelefon der Stadt Koblenz unter Tel. 0261/129-6666 nutzen. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr, Wochenende und Feiertage: 11 bis 16 Uhr.

Information:

Die Ambulanzen in Koblenz (CGM Arena) und in Mayen (In der Weiersbach, 56727 Mayen) haben folgende Öffnungszeiten:

Koblenz:

Montag – Freitag:

10 – 13 Uhr

(Änderungen vorbehalten)

Mayen:

Montag – Freitag: 10 – 15 Uhr

Wochenende und Feiertage: 13 – 15 Uhr

(Änderungen vorbehalten)

