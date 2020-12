Neuwied – Digitales Freizeitangebot ab 19. Dezember online

Dank KiJub keine Langeweile in den Weihnachtsferien.

Neuwied – In diesem Jahr ist nichts so, wie wir es gewohnt sind. Auch die Weihnachtsferien mit ihren Festtagen werden für Kinder und Jugendliche anders als in den vergangenen Jahren. Statt großer Familienfeier und Treffen mit den Freunden heißt es Kontakte einschränken und weitestgehend zu Hause bleiben. Damit keine Langweile aufkommt, können sich Eltern und Kinder auf den bunten Winter-Kinderseiten des städtischen Kinder- und Jugendbüros vielerlei Ideen und Anregungen holen. Das digitale Freizeitangebot ist ab 19. Dezember online abrufbar.

Auf der KiJub-Homepage www.kijub-neuwied.de finden sich zu Beginn der Ferien viele bunte Seiten zum Thema Weihnachten und Winter. Neben Wissenswertem rund um Winter und Weihnachten erklärt das KiJub auch, wie unterschiedlich Kinder auf der ganzen Welt feiern. Das neue Wissen kann dann direkt im Winterrätsel auf die Probe gestellt werden.

Es darf aber auch wieder gebastelt und gemalt werden. Unter anderem zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie aus Servietten Tannen, Sterne und Winterrosen für die Weihnachtstafel gefaltet werden. Für die, die gerne backen und kochen, gibt es Rezepte für die Abenteuerküche im Freien, für süße Leckereien auch aus anderen Ländern sowie für beliebte Heißgetränke, die Kindern schmecken. Und nicht nur an die Menschen wird gedacht, sondern auch an Vögel: In drei Varianten kann nämlich ganz einfach ein Vogel-Imbiss für die kalten Tage hergestellt werden.

Ein Weihnachtsbrettspiel und ein Weihnachtslabyrinth runden die bunten Seiten unter www.kijub-neuwied.de ab.

***

Stadt Neuwied