SCHEßLITZ, LKR BAMBERG (BY) – Am Donnerstagmorgen brannte eine Schreinerei im Scheßlitzer Stadtteil Wiesengiech. Der Eigentümer blieb unverletzt, dennoch entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun nach der Brandursache.

Nachdem der Scheßlitzer, gegen 7 Uhr, Brandgeruch in seiner Mehrfachgarage in der Lindenallee festgestellt hatte, verständigte er sofort die Feuerwehr und schloss die Brandschutztür. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Schreinerei, die in der Folge komplett ausbrannte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 25000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Brand jedoch auf Flexarbeiten zurückzuführen.

***

Polizei Franken