Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen – Was schützt wirklich?

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Gesundheit-Krankheit-Prävention-Naturheilkunde-Vitamine-Mineralstoffe

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, HändewaschenWas schützt wirklich? Baierbrunn (ots) – Der Herbst ist da – und mit ihm aktuell ideale Bedingungen für Krankheitserreger. Wie kann man vermeiden, sich anzustecken? Das Gesundheitsmagazins „Apotheken Umschau“ hat den Check gemacht und zeigt, was hilft – und was nicht.

Der Klassiker: gründliches Händewaschen„Es gibt Erreger der oberen Atemwege, die stärker über Schmierinfektionen übertragbar sind, wo also der Handkontakt eine entscheidende Rolle spielt“, sagt Prof. Dr. Siegbert Rieg, Leiter der Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum Freiburg. Eine gute Handhygiene schützt: mindestens 20 Sekunden mit Seife waschen, auch unter den Nägeln reinigen.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Auch bestimmte Nasensprays sollen vor Ansteckung schützen, Hersteller werben etwa mit Sprays mit Rotalgenextrakt. Allerdings: Belege aus großen Studien fehlen hier, „die Evidenz eher gering“, sagt Prof. Dr. Nicole Rotter, Direktorin der Hals-Nasen Ohren Klinik der Uniklinik Mannheim. Ein antiallergisches Nasenspray mit dem Wirkstoff Azelastin könnte in Zukunft ein vorbeugendes Mittel sein. Dafür braucht es aber noch weitere Forschung.

Auch Vitamin C und Zink werden gerne genommen. Spätestens seit den 1970er-Jahren, als der Chemiker und Nobelpreisträger Linus Pauling verkündete, dass Vitamin C Erkältungen verhindern und Symptome abmildern könne, wird es als vorbeugendes und behandelndes Mittel gegen Infektionen verkauft. Aber: Seine Behauptungen sind heute größtenteils widerlegt.

Beim Zink ist es ähnlich: Systematische Analysen konnten keinen Schutz vor Ansteckung feststellen. Immerhin: Die Einnahme von Vitamin C und Zink kann die Dauer von Erkältungssymptomen geringfügig verkürzen.

Möchte man in einer bestimmten Zeit auf gar keinen Fall krank werden, sind Abstandhalten, FFP2-Maske und Händedesinfektion die wesentlichen Maßnahmen. Trotzdem gilt leider: Eine Ansteckung komplett zu vermeiden, ist praktisch nicht möglich.

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

Weitere Infos zum Schutz vor Erkältungsviren und anderen Themen

Das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“ 10B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf FacebookInstagram und YouTube.

***
Text: Wort & Bild Verlagsgruppe – Gesundheitsmeldungen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober

Kulturnacht Schwerin 2025 - am 25. Oktober erwarten 20 Kulturorte Besucher in der längsten Nacht des Jahres

Der Junge mit der leeren Brotdose: Wie ein kleiner Junge die Herzen berührte - und zwei Hunden das Leben schenkte

„Noch ein Jahr mit dir“ - Der schönste Geburtstagswunsch der Welt

Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg-Rissen - das Haus der letzten Wege

Sozialverband VdK: Angehörige leisten unbezahlte Pflege im Wert von 206 Milliarden Euro!

Grenzen sprengen - Träume leben: Weltmädchentag 2025 am 11. Oktober in Potsdam

René Springer (AfD): Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

Schlagworte: #21.10.2025 #Aktuell #antiallergisches Nasenspray #Apotheken Umschau #Azelastin #Erkältungen verhindern #Gesundheit #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #Händewaschen #Krankheitserreger #Linus Pauling #Medizin #Nachrichten #Nasenspray #News #Ratgeber #Rotalgenextrakt #Schutz vor Erkältungsviren #Vitamin C #Zink

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com