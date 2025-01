Affenpocken Virus auf dem Vormarsch: Neue Mpox-Variante Klade 1b breitet sich in Europa aus!

Neue Mpox-Variante Klade 1b breitet sich in Europa aus: Affenpocken Virus auf dem Vormarsch – Die alarmierende Ausbreitung der neuen Mpox-Variante Klade 1b sorgt für Besorgnis in Europa. Nach bestätigten Fällen in Deutschland, Schweden, Großbritannien und Belgien wurde nun erstmals eine Infektion in Frankreich gemeldet. Das französische Gesundheitsministerium bestätigte den Fall in der Bretagne. Der infizierten Person wird nachgesagt, keinen direkten Kontakt zu Zentralafrika gehabt zu haben – der Region, in der das Virus aktiv zirkuliert –, jedoch zu zwei Rückkehrern aus dieser Gegend. Der Ursprung der Infektion und mögliche weitere Kontaktpersonen werden derzeit untersucht.

Was ist Mpox und wie wird es übertragen?

Mpox, früher als Affenpocken bekannt, ist ein zoonotisches Virus, das erstmals in den 1950er-Jahren entdeckt wurde. Es verursacht Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Schwellungen der Lymphknoten sowie pockenähnliche Hautausschläge. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten, infizierten Hautläsionen oder kontaminierten Gegenständen wie Kleidung oder Bettwäsche. Auch Tröpfcheninfektionen bei längerem, engem Kontakt können eine Rolle spielen. In seltenen Fällen sind Tiere Überträger, insbesondere Nagetiere oder Primaten, die das Virus durch Bisse oder Kratzer weitergeben können.

Die Variante Klade 1b, die sich seit Monaten in Afrika ausbreitet, gilt als besonders gefährlich und ansteckend. Aufgrund der hohen Übertragungsrate und der möglichen schweren Verläufe hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits die höchste Alarmstufe, eine „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“, ausgerufen.

Europa in Sorge

Die WHO und Gesundheitsbehörden in Europa betonen die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung, um die weitere Ausbreitung einzudämmen. Menschen, die in Kontakt mit infizierten Personen oder in betroffene Regionen gereist sind, sollten besonders achtsam sein. Die Symptome können anfänglich leicht mit anderen Krankheiten verwechselt werden, weshalb eine frühzeitige Diagnose entscheidend ist.

Maßnahmen zur Prävention

Um sich vor einer Infektion zu schützen, empfiehlt die WHO, engen Kontakt mit infizierten Personen zu vermeiden, gründlich die Hände zu waschen und auf mögliche Symptome wie Hautausschläge oder Fieber zu achten. Reisende sollten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und engen Kontakt zu Tieren in Endemiegebieten meiden.

Lehren aus der Corona-Pandemie

Die Ausbreitung der Mpox-Variante Klade 1b erinnert daran, wie schnell sich Infektionskrankheiten global verbreiten können. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie entscheidend frühzeitige Präventionsmaßnahmen, internationale Zusammenarbeit und eine schnelle Impfstoffentwicklung sein können, um eine Krise einzudämmen. Auch wenn Mpox bislang weniger weitreichende Auswirkungen hat als COVID-19, unterstreicht der aktuelle Ausbruch die Bedeutung eines starken globalen Gesundheitssystems, um Pandemien zu verhindern und Leben zu schützen.

Die Welt hat in den letzten Jahren gelernt, wie verletzlich unsere Gesellschaft gegenüber neuen und wiederkehrenden Infektionskrankheiten ist. HMPV (eine andere Virus-Infektion aus China) und Mpox sind weitere Mahnungen, dass die Bedrohung durch Viren allgegenwärtig ist – und dass Wachsamkeit, Forschung und präventive Maßnahmen der Schlüssel zu einer sicheren Zukunft sind (hk).