Historische Ereignisse am 9. Januar

Posted in

Das bedeutendste Ereignis des heutigen historischen Rückblicks

Am 9. Januar 2007 präsentierte Steve Jobs mit dem iPhone ein Gerät, das nicht nur die Technologiebranche revolutionierte, sondern auch das tägliche Leben der Menschen weltweit veränderte. Der kapazitive Touchscreen und die vielseitige Funktionalität des Smartphones legten den Grundstein für die digitale Ära, wie wir sie heute kennen. Ein Rückblick auf weitere historische Ereignisse dieses Tages zeigt, wie vielfältig der 9. Januar in den Geschichtsbüchern verankert ist.

1788: Connecticut wird fünfter US-Bundesstaat

Connecticut schließt sich am 9. Januar 1788 als fünfter Staat der Vereinigten Staaten an. Mit seiner frühen Ratifikation der US-Verfassung trägt der Bundesstaat entscheidend zur Festigung der jungen amerikanischen Nation bei.

1793: Erste Ballonfahrt auf dem amerikanischen Kontinent

Jean-Pierre Blanchard startet in Philadelphia in Anwesenheit von George Washington mit einem Heißluftballon und schreibt Geschichte. Der Flug markiert den Beginn der Luftfahrt in Nordamerika.

1900: Gründung von Lazio Rom

In Italien wird der Fußballverein Lazio Rom gegründet. Der Club entwickelt sich über die Jahre zu einer festen Größe im europäischen Fußball und einer kulturellen Institution Roms.

1909: Shackleton bricht Antarktis-Expedition ab

Die britische Polarexpedition unter Ernest Shackleton muss am 9. Januar 1909 rund 180 Kilometer vor dem Südpol umkehren. Der Mangel an Proviant zwingt die Forscher zur Aufgabe ihres Traums, doch die Expedition wird dennoch als Pionierleistung gefeiert.

1929: Alexander Fleming testet Penicillin

Der britische Mediziner Alexander Fleming startet die ersten Tests mit Penicillin. Die zufällige Entdeckung des Antibiotikums markiert einen Wendepunkt in der modernen Medizin und rettet später Millionen Menschenleben.

1937: Premiere von Don Donald

Mit „Don Donald“ wird Donald Duck erstmals als Hauptcharakter eines Walt-Disney-Films präsentiert. Der Zeichentrickfilm legt den Grundstein für die Popularität der ikonischen Comicfigur.

1951: Hauptquartier der Vereinten Nationen eröffnet

Das neu errichtete Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City wird feierlich eröffnet. Es wird zum Symbol der globalen Zusammenarbeit und Diplomatie.

1954: Kälterekord in Grönland

Die britische Nordgrönlandexpedition misst bei ihrer Station North Ice eine Rekordtemperatur von -65,9 Grad Celsius. Dieser Wert bleibt der tiefste jemals auf Grönland gemessene.

1960: Baubeginn des Assuan-Staudamms

In Ägypten beginnt der Bau des Assuan-Staudamms. Dieses ehrgeizige Infrastrukturprojekt wird später die Wasserversorgung und Energiegewinnung des Landes grundlegend verändern.

1984: Übernahme der S-Bahn Berlin durch die BVG

Die Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) übernehmen die S-Bahn im Westteil der Stadt von der Deutschen Reichsbahn. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin.

2006: Phantom der Oper bricht Broadway-Rekord

Andrew Lloyd Webbers Musical „Das Phantom der Oper“ übertrifft mit seiner 7486. Aufführung den Rekord von „Cats“ und wird zum am längsten laufenden Stück am Broadway. Eine neue Ära des Musicals beginnt.

2007: Vorstellung des iPhones durch Steve Jobs

Steve Jobs präsentiert auf der Macworld das iPhone. Mit dem kapazitiven Touchscreen und der revolutionären Benutzeroberfläche setzt das Gerät neue Standards und läutet das Smartphone-Zeitalter ein.

Ein Tag voller historischer Meilensteine, die die Welt in vielerlei Hinsicht geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt