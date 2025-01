Bundestagswahl 2025: Politik am Scheideweg – Vertrauensverlust und Rezession – Warum die AfD so stark wie nie ist

Leitartikel von Holger Korsten, Chefredakteur Mittelrhein Tageblatt: Politik am Scheideweg – Vertrauensverlust und Rezession

Die Bundestagswahl 2025 steht vor der Tür, und Deutschland befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Am 23. Februar werden die Bürgerinnen und Bürger über die politische Zukunft des Landes abstimmen, doch die Ausgangslage ist alles andere als gewöhnlich. Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich mit aktuell 21,5% in den Umfragen als zweitstärkste Kraft etabliert. Ihre Position zeigt: Das Vertrauen in die etablierten Parteien schwindet, während viele Wähler auf Protest und Veränderung setzen.

Ein zerrüttetes Vertrauen in die etablierten Parteien

Ein Unternehmer, der viele Jahre lang CDU und FDP gewählt hat, bringt die derzeitige Stimmungslage vieler Menschen auf den Punkt: „Ich kann der CDU und der FDP nicht mehr vertrauen. Ich wähle die AfD.“ Seine Worte spiegeln die Frustration einer breiten Schicht wider. Die Entscheidungen der letzten Jahre, insbesondere die Politik der Ampel-Koalition, gelten in den Augen vieler als gescheitert. Statt Lösungen für die wirtschaftliche Rezession und die wachsende soziale Ungleichheit zu finden, erscheint die Politik für viele wie ein lähmendes „Weiter so“.

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben nicht nur die Erwartungen vieler enttäuscht, sondern auch eine beispiellose Krise im Land hinterlassen: steigende Lebenshaltungskosten, eine schwächelnde Wirtschaft und ein zunehmendes Gefühl der Unsicherheit prägen das Bild. Allen voran ein grüner Wirtschaftsminister, der scheinbar nicht wusste, was eine Insolvenz ist. Er erklärte sinngemäß in einer öffentlichen Talkshow letztes Jahr, „dass die Unternehmen ja nicht gleich Insolvenz anmelden müssen. Sie bräuchten ja nur aufhören zu produzieren.“

Vom missglückten Heizungsgesetz und dem „Test“ von Robert Habeck mal ganz abgesehen: Im Mai 2024 räumte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einem Bürgerdialog in Berlin ein, dass das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch bekannt als Heizungsgesetz, als eine Art Test für die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen in der Gesellschaft gedacht war. Er sagte: „Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz […] war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz – wenn er konkret wird – zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.“ (t-online)

Auch die SPD unter Kanzler Olaf Scholz hat ihren Teil zur gegenwärtigen Lage beigetragen. Kritiker werfen Scholz vor, den Ernst der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme lange Zeit schöngeredet zu haben. Während die Energiekrise und die steigenden Lebenshaltungskosten Millionen Menschen belasteten, sprach Scholz noch von einem „Wirtschaftswunder 2.0“ und von einem Deutschland, das „besser durch die Krise kommt als andere Länder“. Diese Worte wirkten auf viele Bürger wie eine Realitätsverweigerung. Tatsächlich stiegen die Armutszahlen, der Mittelstand geriet weiter unter Druck, und wichtige Reformen blieben aus. Dieses Zögern und Verharmlosen schürte bei vielen den Eindruck, dass Scholz und die SPD nicht in der Lage sind, die drängenden Probleme des Landes entschlossen anzugehen.

Die AfD: Protest oder echte Alternative?

Die AfD hat diese Lücke genutzt und sich als Sprachrohr für unzufriedene Bürger positioniert. Mit klaren und kontroversen Ansagen, wie sie von Spitzenpolitikern wie Alice Weidel vertreten werden, spricht sie Menschen an, die von der aktuellen Politik enttäuscht sind. Doch die Partei bleibt isoliert. Bis heute lehnen alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr strikt ab.

Diese Isolation wirkt jedoch nicht abschreckend. Im Gegenteil: Viele Wähler empfinden die konsequente Ablehnung der AfD durch die etablierten Parteien als weiteres Zeichen dafür, dass ihre Stimme nicht gehört wird. Der Aufstieg der AfD ist ein Symptom für eine tiefgreifende Vertrauenskrise in der deutschen Politik.

Eine komplizierte Regierungsbildung

Die aktuellen Umfragen deuten darauf hin, dass es auch nach der Wahl schwierig sein wird, stabile Mehrheiten zu bilden. Ohne die AfD bleibt nur die Option, dass drei oder sogar vier Parteien koalieren müssen, um eine Regierung zu bilden. Doch können solche Koalitionen wirklich die dringend benötigten Reformen und einen politischen Neuanfang bringen? Kritiker befürchten, dass Deutschland erneut Jahre des Stillstands erleben könnte – ein Szenario, das die AfD weiter stärken würde.

Ein „Weiter so“ ist keine Lösung

Die Bundestagswahl 2025 wird zur Schicksalswahl für Deutschland. Sollte es den Parteien nicht gelingen, die drängenden Probleme anzugehen – von der wirtschaftlichen Stagnation über den Klimaschutz bis hin zu sozialen Herausforderungen –, droht ein noch größerer Vertrauensverlust. Der bekannte Einstein-Ausspruch, dass es Wahnsinn sei, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, scheint die derzeitige politische Situation treffend zu beschreiben.

Fazit: Zeitenwende oder politische Sackgasse?

Deutschland steht vor einer Weichenstellung. Die AfD hat sich als feste Größe im politischen Spektrum etabliert – eine Tatsache, die nicht länger ignoriert werden kann. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die etablierten Parteien in der Lage sind, auf den Vertrauensverlust der Wähler zu reagieren, oder ob sie weiterhin das Fundament für den Aufstieg der AfD bereiten. Sicher ist nur eines: Ein „Weiter so“ wird die politischen und gesellschaftlichen Gräben in Deutschland weiter vertiefen (hk).