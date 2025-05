Eilmeldung: Jens Spahn (CDU) zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt – CDU/CSU-Fraktion neu aufgestellt: Jens Spahn übernimmt das Ruder.

Berlin – Jens Spahn ist neuer Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der 44-jährige CDU-Politiker wurde am Montag in der Fraktionssitzung mit großer Mehrheit gewählt und tritt damit die Nachfolge von Friedrich Merz an, der voraussichtlich am Dienstag zum Bundeskanzler gewählt wird.

Spahn erhielt 178 von 197 abgegebenen Stimmen – das entspricht einem Ergebnis von 91,3 Prozent, Enthaltungen werden in der Unionsfraktion traditionell herausgerechnet. 17 Abgeordnete stimmten mit Nein, zwei enthielten sich.

Spahn gilt als wirtschaftsnaher Konservativer und verfügt über langjährige Erfahrung in der Bundespolitik. Von 2018 bis 2021 war er Bundesgesundheitsminister, zuletzt fungierte er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Energie. Seine Wahl wurde sowohl von CDU-Chef Friedrich Merz als auch von CSU-Chef Markus Söder unterstützt.

Die Union stellt sich damit personell für die bevorstehende Regierungsverantwortung neu auf. Spahn kündigte an, die Fraktion geschlossen und entschlossen durch die kommende Legislaturperiode führen zu wollen (hk).