Historische Ereignisse am 10. Januar

Am heutigen 10. Januar blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die die Welt in den unterschiedlichsten Bereichen geprägt haben. Besonders herausragend ist die Eröffnung der ersten U-Bahn der Welt im Jahr 1863 – ein Meilenstein in der Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs und ein Vorbild für heutige urbane Mobilität. Doch auch andere Ereignisse verdienen Beachtung.

1491: Erfindung der Gedächtniskunst

Petrus von Ravenna veröffentlicht sein Werk Phoenix, sive artificiosa memoria, das erstmals einer breiten Leserschaft Techniken zur Gedächtnissteigerung bietet. Es wird als erstes urheberrechtlich geschütztes Druckwerk angesehen.

1719: Einweihung des Markgrafentheaters

Das Markgrafentheater in Erlangen öffnet seine Tore. Es ist bis heute das älteste bespielte Barocktheater Süddeutschlands und ein kulturelles Erbe von unschätzbarem Wert.

1810: Scheidung nach dem Code Napoléon

Napoleon Bonaparte und Joséphine lassen sich vor Gericht scheiden – ein historisches Novum und ein erstes prominentes Beispiel für die Anwendung des modernen französischen Zivilrechts.

1840: Fernunterricht wird Realität

Isaac Pitman revolutioniert die Bildung mit seinem Angebot, britische Kurzschrift per Post zu lehren – ein Vorläufer des modernen Fernunterrichts.

1861: Florida tritt aus der Union aus

Als dritter Südstaat verlässt Florida die Vereinigten Staaten. Einen Monat später tritt es den Konföderierten Staaten bei – ein entscheidender Schritt in Richtung Amerikanischer Bürgerkrieg.

1863: Die erste U-Bahn der Welt

Die Metropolitan Railway in London wird eröffnet. Mit der Verbindung zwischen Farringdon und Paddington beginnt die Ära des modernen U-Bahn-Systems.

1870: Gründung der Standard Oil Company

John D. Rockefeller gründet die Standard Oil Company, ein Unternehmen, das die Ölindustrie nachhaltig verändern sollte und sinnbildlich für den Aufstieg der amerikanischen Wirtschaft steht.

1901: Texanisches Erdöl-Zeitalter beginnt

Eine gigantische Erdölfontäne bei Beaumont, Texas, markiert den Beginn des texanischen Ölbooms und macht die Region zum Zentrum der US-amerikanischen Mineralölindustrie.

1929: Tim und Struppi erobern die Welt

Die Abenteuer von Tim und Struppi werden erstmals veröffentlicht. Die Comicfiguren von Hergé gewinnen schnell weltweite Popularität.

1946: Durchbruch in der Funktechnik

Mit Project Diana gelingt es, Funkwellen über die Ionosphäre zu reflektieren – ein Meilenstein in der Kommunikationstechnologie.

1959: Tod von Michael Grzimek

Der Tierfilmer Michael Grzimek stirbt bei Dreharbeiten in der Serengeti. Sein Vermächtnis lebt in dem berühmten Film Serengeti darf nicht sterben weiter.

1975: Helmut Schmidt eröffnet den Elbtunnel

Der Elbtunnel in Hamburg wird von Bundeskanzler Helmut Schmidt feierlich eröffnet. Er wird schnell zu einer der wichtigsten Verkehrsachsen Norddeutschlands.

1990: Siemens übernimmt Nixdorf

Der Computerhersteller Nixdorf wird von Siemens übernommen, was den deutschen Technologiemarkt nachhaltig beeinflusst.

2000: Fusion von AOL und Time Warner

Die geplante Fusion von AOL und Time Warner wird bekannt gegeben – ein bedeutender Schritt in der Geschichte der Medien- und Internetindustrie.

2003: Nordkorea verlässt den Atomwaffensperrvertrag

Nordkorea kündigt seinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag an, was international Besorgnis auslöst.

2005: Rauchverbot in Italien

Italien erweitert sein Rauchverbot auf öffentliche Innenräume, Restaurants und Bars – ein großer Schritt für den Gesundheitsschutz in Europa.

2017: FIFA erweitert WM-Teilnehmerfeld

Die FIFA beschließt, die Zahl der teilnehmenden Mannschaften an der Fußball-Weltmeisterschaft ab 2026 auf 48 Teams zu erhöhen – ein umstrittener, aber historischer Schritt.

Mit diesen Rückblicken würdigen wir die Vielfalt und Bedeutung der Ereignisse, die den 10. Januar zu einem bemerkenswerten Tag machen.

