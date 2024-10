Historische Ereignisse am 10. Oktober

Am 10. Oktober sind im Laufe der Geschichte zahlreiche Ereignisse von großer Bedeutung geschehen. Eines der prägendsten Ereignisse war die Gründung der Humboldt-Universität zu Berlin im Jahr 1810. Diese Institution hat nicht nur die deutsche Bildungslandschaft revolutioniert, sondern auch weltweit Maßstäbe in Forschung und Lehre gesetzt. Doch auch viele andere historische Ereignisse an diesem Datum haben die Geschichte beeinflusst.

1810: Die Alma Mater Berolinensis, die heutige Humboldt-Universität zu Berlin, nimmt ihren Lehrbetrieb auf

Die Humboldt-Universität zu Berlin wurde von Wilhelm von Humboldt gegründet und revolutionierte das Bildungssystem mit ihrem Konzept der Einheit von Lehre und Forschung. Sie entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Universitäten Europas und hat zahlreiche Nobelpreisträger hervorgebracht.

1846: William Lassell entdeckt Triton, den größten Mond des Planeten Neptun

Der britische Astronom William Lassell entdeckte am 10. Oktober 1846 den Mond Triton, den größten Trabanten des Neptuns. Diese Entdeckung erweiterte das Wissen über unser Sonnensystem erheblich.

1865: John Wesley Hyatt erhält sein erstes Patent auf die Billardkugel aus Nicht-Elfenbein

John Wesley Hyatt erhielt 1865 das erste Patent auf eine Billardkugel, die nicht aus Elfenbein hergestellt wurde. Diese Erfindung war der Beginn der Entwicklung von Zelluloid, dem ersten thermoplastischen Kunststoff, der später viele Industrien revolutionieren sollte.

1874: Die Fidschi-Inselgruppe wird zur britischen Kronkolonie erklärt

Die Fidschi-Inselgruppe wurde 1874 zu einer britischen Kronkolonie erklärt. Dies markierte den Beginn einer Phase kolonialer Herrschaft, die bis zur Unabhängigkeit der Inseln 1970 andauern sollte.

1914: Die Belagerung von Antwerpen endet mit der Einnahme der Stadt durch deutsche Truppen

Im Ersten Weltkrieg endete die Belagerung von Antwerpen am 10. Oktober 1914 mit der Kapitulation der belgischen Stadt gegenüber den deutschen Truppen. Die Einnahme von Antwerpen war ein strategischer Erfolg für das Deutsche Reich.

1920: Italien annektiert Südtirol

Nach dem Ersten Weltkrieg annektierte Italien am 10. Oktober 1920 das zuvor zu Österreich-Ungarn gehörende Südtirol. Diese Annexion führte zu Jahrzehnten politischer Spannungen und kultureller Assimilation in der Region.

1936: Sepp Herberger wird Reichstrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft

Am 10. Oktober 1936 wurde Sepp Herberger zum Reichstrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ernannt. Er legte den Grundstein für die späteren Erfolge der Mannschaft, einschließlich des Weltmeistertitels 1954.

1941: Der Befehl zur Vergeltung in Serbien wird erteilt

Im Zweiten Weltkrieg befahl der deutsche General Franz Böhme am 10. Oktober 1941 in Serbien eine Vergeltungsaktion, bei der für jeden getöteten deutschen Soldaten 100 Zivilisten erschossen werden sollten. Diese grausame Aktion führte zu Tausenden von Opfern.

1945: Auflösung aller NS-Organisationen durch das Kontrollratsgesetz Nr. 2

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde am 10. Oktober 1945 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 2 des Alliierten Kontrollrats die Auflösung aller NS-Organisationen beschlossen. Damit begann die Entnazifizierung Deutschlands.

1948: Erstausgabe des Radiomagazins Gong

In Nürnberg erschien am 10. Oktober 1948 die erste Ausgabe des Radiomagazins „Gong“. Die Zeitschrift entwickelte sich später zur bekanntesten Fernsehzeitschrift Deutschlands.

1962: Beginn der Spiegel-Affäre

Am 10. Oktober 1962 veröffentlichte der Spiegel den Artikel „Bedingt abwehrbereit“, der die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr kritisierte. Dies löste die Spiegel-Affäre aus, einen der größten politischen Skandale der Bundesrepublik.

1963: Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen tritt in Kraft

Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser trat am 10. Oktober 1963 in Kraft. Dieser Vertrag war ein bedeutender Schritt in Richtung internationaler Abrüstung.

1970: Die Fidschi-Inseln erlangen ihre Unabhängigkeit von Großbritannien

Am 10. Oktober 1970 erhielten die Fidschi-Inseln ihre vollständige Unabhängigkeit von Großbritannien und begannen ihre eigene nationale Entwicklung.

1971: SPÖ gewinnt bei der Nationalratswahl in Österreich die absolute Mehrheit

Bei der vorgezogenen Nationalratswahl in Österreich errang die SPÖ am 10. Oktober 1971 unter Bundeskanzler Bruno Kreisky die absolute Mehrheit. Dies markierte eine politische Wende in Österreich.

1971: Wiedereröffnung der London Bridge in Arizona

In Lake Havasu City, Arizona, wurde am 10. Oktober 1971 die wiederaufgebaute London Bridge feierlich eröffnet. Die 1831 erbaute Brücke war zuvor nach den USA verkauft und dort in eine neue Konstruktion integriert worden.

1985: Amerikanische F-14 fangen Entführer der Achille Lauro ab

Am 10. Oktober 1985 fing die US-Luftwaffe ein ägyptisches Passagierflugzeug ab, das die Entführer des italienischen Schiffs Achille Lauro nach Algerien bringen sollte. Dies führte zur Verhaftung der Terroristen.

1991: Letzte Ausgabe der Neuen Berliner Illustrierten

Die traditionsreiche „Neue Berliner Illustrierte“, die in der DDR populär war, erschien am 10. Oktober 1991 zum letzten Mal. Der Niedergang der Zeitschrift spiegelte das Ende vieler ostdeutscher Institutionen nach der Wiedervereinigung wider.

1999: Das London Eye wird aufgerichtet

Am 10. Oktober 1999 wurde das London Eye, das bis heute größte Riesenrad Europas, in London errichtet. Es entwickelte sich schnell zu einer der bekanntesten Touristenattraktionen der Stadt.

2005: Angela Merkel wird als Kanzlerkandidatin bestätigt

Am 10. Oktober 2005 einigten sich SPD, CDU und CSU darauf, dass Angela Merkel vom Deutschen Bundestag zur ersten weiblichen Bundeskanzlerin gewählt werden sollte. Dies markierte einen Meilenstein in der deutschen Politik.

2007: Veröffentlichung der Orange Box

Valve veröffentlichte am 10. Oktober 2007 die „Orange Box“, eine Sammlung von Videospielen, die insbesondere durch das Spiel „Portal“ große Bekanntheit erlangte.

2010: Erstflug von SpaceShipTwo

Das private Raumflugzeug SpaceShipTwo absolvierte am 10. Oktober 2010 erfolgreich seinen ersten Gleitflug. Dieser Meilenstein in der Raumfahrt ebnete den Weg für zukünftige kommerzielle Weltraumflüge.

Die geschichtlichen Ereignisse am 10. Oktober zeigen eine Vielfalt an bedeutenden Momenten, die sowohl die wissenschaftliche, politische als auch kulturelle Welt verändert haben.

