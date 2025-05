Posted in

Historische Ereignisse am 17. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 17. Mai erinnern zahlreiche Meilensteine an Wendepunkte der Geschichte – doch ein Ereignis sticht dabei besonders hervor: Der 17. Mai 1990 markierte einen historischen Sieg für Menschenrechte und Gleichberechtigung, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität offiziell nicht länger als Krankheit einstufte. Ein mutiger Schritt, der weltweit gesellschaftliche Veränderungen in Gang setzte. Doch auch wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen haben diesen Tag geprägt.

1620 – Erstes Kinderkarussell in Plowdiw

Im osmanischen Philippopolis, dem heutigen Plowdiw in Bulgarien, wird ein Kinderkarussell erstmals urkundlich erwähnt. Es handelt sich um ein großes Wagenrad mit befestigten Sitzen – eine einfache, aber revolutionäre Form der Kinderunterhaltung, die als Vorläufer moderner Fahrgeschäfte gilt.

1724 – Gewaltige Explosion bei Krafla

Westlich des isländischen Vulkans Krafla kommt es zu einer heftigen Explosion, ausgelöst durch den Kontakt zwischen Magma und Grundwasser. Der entstandene Viti-Krater misst rund 320 Meter im Durchmesser – ein eindrucksvolles Zeugnis der Naturgewalten auf der Vulkaninsel.

1792 – Geburt der Wall Street

In der Wall Street Nr. 68 unterzeichnen 24 Börsenmakler das sogenannte Buttonwood Agreement. Damit legen sie den Grundstein für die New York Stock Exchange – heute eine der bedeutendsten Börsen der Welt. Ein Moment, der die globale Finanzwelt dauerhaft prägt.

1837 – Die Gründung der „Baltimore Sun“

Der amerikanische Verleger Arunah Shepherdson Abell ruft in Baltimore die liberale Tageszeitung The Baltimore Sun ins Leben. Sie wird zu einer festen Stimme im US-Journalismus und begleitet politische und gesellschaftliche Entwicklungen bis heute.

1861 – Die erste Pauschalreise der Welt

Thomas Cook, der britische Reise-Pionier, organisiert die erste dokumentierte Pauschalreise mit Unterkunft und Verpflegung. Ziel der Arbeitergruppe ist Paris – ein früher Meilenstein des modernen Tourismus.

1861 – Das erste Farbfoto

Der schottische Physiker James Clerk Maxwell präsentiert in einem Vortrag in London das erste Farbfoto der Welt. Die wissenschaftliche Sensation zeigt eine farbige Schleife – und gilt als Geburtsstunde der Farbfotografie.

1902 – Der Mechanismus von Antikythera

Im Inneren eines korrodierten Metallklumpens aus einem antiken Schiffswrack entdeckt der griechische Archäologe Valerios Stais den sogenannten Mechanismus von Antikythera. Das komplexe Zahnradwerk gilt als ältester bekannter analoger Computer der Menschheit.

1966 – Bob Dylan sorgt für Aufsehen

In der Free Trade Hall in Manchester gibt Bob Dylan ein Konzert, das für Aufruhr sorgt. Viele Fans reagieren empört auf seinen Wechsel zur elektrischen Gitarre. Das Konzert geht später als “Royal Albert Hall” Concert in die Musikgeschichte ein.

1990 – WHO streicht Homosexualität als Krankheit

Ein Wendepunkt im Kampf für Gleichstellung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entfernt Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel. Dieser Schritt leitet eine globale Debatte über Rechte von LGBTQ-Personen ein und wirkt bis heute nach.

2003 – EU-Referendum in der Slowakei

Bei einem Referendum in der Slowakei sprechen sich über 90 Prozent der Wählenden für einen EU-Beitritt aus. Die hohe Zustimmung ebnet den Weg für die EU-Erweiterung 2004 und stärkt die europäische Integration.

2004 – Gleichgeschlechtliche Ehe in Massachusetts

Massachusetts schreibt Geschichte: Als erster US-Bundesstaat erlaubt er nach einem Gerichtsurteil die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare. Ein Meilenstein in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

2019 – Die Ibiza-Affäre erschüttert Österreich

Ein heimlich aufgenommenes Video bringt die österreichische Regierung ins Wanken. Die Veröffentlichung durch Spiegel Online und die Süddeutsche Zeitung führt zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, zum Bruch der Regierungskoalition sowie zur Ansetzung von Neuwahlen. Die sogenannte Ibiza-Affäre ist ein Paradebeispiel für die Macht investigativer Recherchen.

Diese Ereignisse zeigen: Der 17. Mai war in vielen Epochen ein Tag des Aufbruchs, des Wandels und der Erkenntnis – in Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt