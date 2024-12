Historische Ereignisse am 18. Dezember

Posted in

Am heutigen 18. Dezember blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die in verschiedenen Epochen stattfanden. Besonders herausragend ist die Entdeckung der Chauvet-Höhle im Jahr 1994, die mit ihren rund 30.000 Jahre alten Höhlenmalereien einen einzigartigen Einblick in die früheste Kunstgeschichte der Menschheit bietet. Lassen Sie uns gemeinsam die bedeutsamen Geschehnisse dieses Tages Revue passieren.

1787: New Jersey tritt den Vereinigten Staaten bei

New Jersey wird als dritter Bundesstaat der Vereinigten Staaten aufgenommen. Der Beitritt ist ein wichtiger Schritt in der jungen Geschichte der USA und trägt zur Bildung der föderalen Struktur des Landes bei.

1798: Zentralarchiv der Helvetischen Republik

In Bern wird das Zentralarchiv der Helvetischen Republik gegründet. Es dient der systematischen Dokumentation und Archivierung staatlicher Unterlagen während der turbulenten Revolutionsjahre.

1884: Erste Ausgabe des Svenska Dagbladet

In Stockholm erscheint die Erstausgabe der Tageszeitung Svenska Dagbladet. Die Zeitung entwickelt sich im Laufe der Jahre zu einer der einflussreichsten Publikationen in Schweden.

1892: Uraufführung von „Der Nussknacker“ und „Jolanthe“

Peter Tschaikowskis berühmtes Ballett Der Nussknacker und die Oper Jolanthe werden im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg uraufgeführt. Beide Werke genießen bis heute weltweite Anerkennung.

1917: Gründung der Universum-Film AG (Ufa)

In Berlin wird auf Initiative der Obersten Heeresleitung die Universum-Film AG (Ufa) gegründet. Sie prägt die deutsche Filmgeschichte und entwickelt sich zur führenden Filmgesellschaft der Weimarer Republik.

1944: Erstausgabe der Zeitung Le Monde

Die französische Tageszeitung Le Monde erscheint erstmals. Sie wird schnell zu einem wichtigen Medium der politischen Meinungsbildung in Frankreich.

1959: Gründung der DESY in Hamburg

Die Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) wird ins Leben gerufen. Sie wird zu einem der führenden Zentren für Teilchenphysik und Photonforschung weltweit.

1962: Röhren-Embargo der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland verkündet ein Embargo auf Röhrenlieferungen in die Ostblockstaaten, um eine NATO-Entscheidung zur Begrenzung technologischer Exporte umzusetzen.

1970: Einstellung des Contergan-Prozesses

Nach fast 300 Verhandlungstagen wird das Verfahren gegen das Pharmaunternehmen Grünenthal eingestellt. Der Fall sorgt für weltweite Aufmerksamkeit und bringt grundlegende Reformen im Arzneimittelrecht mit sich.

1971: Einrichtung des Capitol-Reef-Nationalparks

Der Capitol-Reef-Nationalpark in Utah wird gegründet. Er schützt eine beeindruckende Landschaft mit geologischen Formationen und seltenen Tierarten.

1979: Annahme der UN-Konvention zur Frauenrechtsförderung

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet die CEDAW-Konvention, ein Meilenstein in der internationalen Förderung der Rechte von Frauen.

1986: Verabschiedung des ersten Opferschutzgesetzes in Deutschland

Deutschland verabschiedet sein erstes Gesetz zum Schutz von Kriminalitätsopfern. Es stellt den Schutz der Opfer in den Mittelpunkt des Strafverfahrens.

1993: Eröffnung des MGM Grand Hotels in Las Vegas

Mit 5.044 Zimmern öffnet eines der weltweit größten Hotels, das MGM Grand, in Las Vegas seine Türen. Die Baukosten belaufen sich auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

1994: Entdeckung der Chauvet-Höhle

Nahe Vallon-Pont-d’Arc wird die Chauvet-Höhle entdeckt. Ihre Höhlenmalereien zählen zu den ältesten bekannten Kunstwerken und bieten unschätzbare Einblicke in die Kultur der Steinzeit.

2003: Veröffentlichung des Linux-Kernels 2.6.0

Der Linux-Kernel erscheint in der Version 2.6.0. Diese Veröffentlichung markiert einen wichtigen Fortschritt in der Entwicklung des freien Betriebssystems.

2003: Sensationelle Eiszeitfunde auf der Schwäbischen Alb

In der Karsthöhle Hohler Fels entdeckt ein Tübinger Forscherteam kunstvolle Figuren aus Mammut-Elfenbein. Die Funde gelten als die ältesten bekannten Kunstwerke der Menschheit.

2019: Start von „Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers“

In deutschen Kinos feiert der dritte Teil der Star Wars-Sequel-Trilogie Premiere. Der Film bildet den Abschluss einer epischen Saga, die Generationen begeistert hat.

Diese und viele weitere Ereignisse zeigen, wie vielfältig und bedeutend die Geschichte ist. Möge der Blick zurück uns Inspiration und Erkenntnisse für die Gegenwart und Zukunft geben.

