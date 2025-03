Posted in

Historische Ereignisse am 21. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 21. März 2025 lohnt sich ein Blick in die Geschichte – auf Ereignisse, die die Welt auf ganz unterschiedliche Weise geprägt haben. Besonders hervorzuheben ist dabei der Beginn des dritten Marsches von Selma nach Montgomery unter der Führung von Martin Luther King im Jahr 1965 – ein Schlüsselmoment im Kampf für Bürgerrechte und Gleichberechtigung. Doch auch zahlreiche andere historische Meilensteine fanden an diesem Datum statt.

1846 – Das Saxophon erhält seine Geburtsurkunde

Der belgische Erfinder Adolphe Sax erhält in Frankreich das Patent für ein neuartiges Musikinstrument: das Saxophon. Mit seinem einzigartigen Klang bereichert es seither die Welt der Musik – vom Jazz über Klassik bis hin zum Pop.

1933 – Das KZ Dachau wird bekanntgegeben

In einer Pressekonferenz erklärt Heinrich Himmler, kommissarischer Polizeipräsident von München, die Fertigstellung des Konzentrationslagers Dachau. Es ist eines der ersten Lager im Deutschen Reich und wird zum Symbol nationalsozialistischer Schreckensherrschaft. Bereits am nächsten Tag treffen die ersten 150 Häftlinge ein.

1963 – Das Ende von Alcatraz

US-Justizminister Robert F. Kennedy ordnet die Schließung des berüchtigten Hochsicherheitsgefängnisses Alcatraz an. Die hohen Kosten und der Sanierungsbedarf machen den weiteren Betrieb der Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco unwirtschaftlich.

1965 – Der dritte Marsch von Selma nach Montgomery beginnt

Martin Luther King und seine Bürgerrechtsbewegung starten den entscheidenden dritten Marsch von Selma nach Montgomery. Ziel ist es, die Eintragung Schwarzer in die Wählerlisten durchzusetzen. Der gewaltfreie Protest erreicht am 24. März sein Ziel und wird zum Meilenstein der US-Bürgerrechtsbewegung.

1966 – Adenauer tritt als CDU-Vorsitzender zurück

Konrad Adenauer gibt auf dem Parteitag der CDU seinen Rücktritt als Parteivorsitzender bekannt. Zwei Tage später wird Ludwig Erhard zum Nachfolger gewählt. Adenauer wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt – ein stiller Abschied des politischen Altkanzlers.

1969 – Gründung des Spieleherstellers Konami

In Japan wird das Unternehmen Konami gegründet. Ursprünglich mit Musikautomaten gestartet, entwickelt es sich später zu einem der weltweit führenden Entwickler von Videospielen und prägt Generationen von Gamern.

1973 – Kattwykbrücke in Hamburg eröffnet

Mit der Einweihung der Kattwykbrücke bekommt Hamburg ein neues technisches Wahrzeichen. Die Hubbrücke ist die größte ihrer Art in Deutschland und verbindet Industrie- und Hafenstandorte.

1980 – USA boykottieren Olympische Spiele

US-Präsident Jimmy Carter kündigt offiziell an, dass die Vereinigten Staaten die Olympischen Sommerspiele in Moskau boykottieren werden. Grund ist der sowjetische Einmarsch in Afghanistan – ein politisches Signal mitten im Kalten Krieg.

2004 – Müntefering übernimmt SPD-Vorsitz

Franz Müntefering wird auf einem SPD-Sonderparteitag mit über 95 % der Stimmen zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Er folgt auf Gerhard Schröder, der sich auf das Kanzleramt konzentriert.

2005 – Amoklauf in Red Lake

Im US-Bundesstaat Minnesota kommt es zu einem tragischen Amoklauf: Der Schüler Jeffrey Weise tötet zehn Menschen, darunter sich selbst. Das Verbrechen erschüttert die USA und entfacht erneut die Diskussion um Waffengesetze und Schulschutz.

2006 – Geburt von Twitter

Am 21. März 2006 wird der Mikrobloggingdienst Twitter ins Leben gerufen. Der erste Tweet von Gründer Jack Dorsey geht am selben Tag online. Was als kleines Projekt begann, verändert später maßgeblich die Art, wie Menschen weltweit kommunizieren und Nachrichten verbreiten.

Geschichte ist lebendig – und jeder Tag bringt Erinnerungen an prägende Momente der Vergangenheit. Der 21. März ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt