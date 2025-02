Posted in

Historische Ereignisse am 27. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute, am 27. Februar 2025, blicken wir auf bedeutende Ereignisse der Geschichte zurück, die an diesem Tag stattfanden. Eines der herausragendsten Geschehnisse war die Entdeckung des Neutrons durch James Chadwick im Jahr 1932. Diese bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnis ebnete den Weg für zahlreiche Entwicklungen in der Physik, darunter die Kernenergie und moderne medizinische Anwendungen. Doch auch viele weitere Ereignisse prägten diesen Tag – von politischen Wendepunkten über technische Errungenschaften bis hin zu kulturellen Meilensteinen.

1655: Erstes Leuchtfeuer am Lindesnes fyr entzündet

Am südlichsten Punkt Norwegens wird das erste Leuchtfeuer des Lindesnes-Leuchtturms entzündet. Das Licht von dreißig Kerzen hinter Bleiglasfenstern auf einem Holzturm dient als lebenswichtige Orientierungshilfe für Seefahrer entlang der rauen Küste.

1700: William Dampier entdeckt Neubritannien

Der britische Kapitän und Forscher William Dampier entdeckt eine Insel im Pazifik und nennt sie Neubritannien. Seine Erkundungen tragen wesentlich zur europäischen Kartierung der Region bei.

1879: Entdeckung des Süßstoffs Saccharin

In Baltimore geben die Professoren Constantin Fahlberg und Ira Remsen von der Johns Hopkins University die Entdeckung des Süßstoffs Saccharin bekannt. Dieser chemische Durchbruch ermöglicht später die Entwicklung kalorienarmer Lebensmittel.

1905: Berliner Dom feierlich eingeweiht

In Berlin wird der Neubau des Berliner Doms in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. und seiner Frau offiziell eingeweiht. Die prächtige Kirche wird zum Wahrzeichen der Stadt und bleibt bis heute ein bedeutendes architektonisches Meisterwerk.

1920: Erster Flug auf über 10.000 Meter Höhe

Der US-amerikanische Pilot Major Rudolph William Schroeder erreicht als erster Mensch eine Flughöhe von mehr als 10.000 Metern. Diese Leistung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte.

1925: Wiedergründung der NSDAP in München

Im Münchner Bürgerbräukeller wird die NSDAP unter der Führung von Adolf Hitler neu organisiert. Dieser erste öffentliche Auftritt nach seiner Haftstrafe ebnet den Weg für den späteren Aufstieg der Nationalsozialisten.

1932: James Chadwick veröffentlicht Entdeckung des Neutrons

In der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht James Chadwick einen bahnbrechenden Artikel über die Existenz des Neutrons. Diese Entdeckung revolutioniert das Verständnis der Atomphysik und ebnet den Weg für Kernforschung und Atomenergie.

1935: Oscar-Triumph für „Es geschah in einer Nacht“

Die romantische Komödie „Es geschah in einer Nacht“ schreibt Filmgeschichte, indem sie als erster Film alle fünf Hauptkategorien bei der Oscarverleihung gewinnt – ein Kunststück, das nur zwei weitere Filme wiederholen sollten.

1940: Entdeckung der Thurston-Insel in der Antarktis

Der amerikanische Polarforscher Richard Evelyn Byrd entdeckt bei einem Flug über die Antarktis eine bisher unbekannte Insel. Diese wird später nach ihm als Thurston-Insel benannt und bleibt eine der entlegensten Landmassen der Erde.

1951: Amtszeitbegrenzung für US-Präsidenten tritt in Kraft

Der 22. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten tritt offiziell in Kraft. Er legt fest, dass ein Präsident nur noch maximal zwei Amtszeiten absolvieren darf – eine Regel, die bis heute Bestand hat.

1991: Waffenruhe im Golfkrieg verkündet

Nach der erfolgreichen Befreiung Kuwaits erklärt US-Präsident George H. W. Bush, dass am kommenden Morgen eine Waffenruhe in Kraft treten soll. Dies markiert das Ende des militärischen Teils des Golfkriegs.

2005: Clint Eastwood dominiert die Oscarverleihung

Bei der Oscarverleihung in Los Angeles wird „Million Dollar Baby“ von und mit Clint Eastwood als großer Gewinner gefeiert. Der Film erhält unter anderem den Preis für den besten Film und die beste Regie.

Die Geschichte ist voller bedeutender Momente, die unsere Welt bis heute prägen. Wissenschaftliche Durchbrüche, politische Entwicklungen und kulturelle Errungenschaften zeigen, wie vielfältig die historischen Ereignisse am 27. Februar waren.

