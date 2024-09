Historische Ereignisse am 27. September

Posted in

Am 27. September haben zahlreiche Ereignisse die Geschichte geprägt, doch kaum ein anderes hat so tiefgreifende wissenschaftliche, kulturelle und politische Auswirkungen gehabt wie die Veröffentlichung von Albert Einsteins Formel E = mc² im Jahr 1905. Diese Erkenntnis revolutionierte das Verständnis von Masse und Energie und legte den Grundstein für viele der bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüche des 20. Jahrhunderts. Doch auch andere bemerkenswerte Ereignisse sind an diesem Datum zu verzeichnen:

1788: Jean-Pierre Blanchard führt die erste Ballonfahrt über Berlin durch.

Jean-Pierre Blanchard, ein Pionier der Luftfahrt, schrieb am 27. September 1788 Geschichte, indem er die erste bemannte Ballonfahrt über Berlin unternahm. Seine Reise über die Dächer der preußischen Hauptstadt markierte den Beginn der modernen Luftfahrt in Deutschland und faszinierte die Bevölkerung, die zum ersten Mal einen Menschen in die Lüfte steigen sah.

1804: Erstbesteigung des Ortlers durch Josef Pichler.

Am 27. September 1804 bestieg der Tiroler Bergsteiger Josef Pichler den Ortler, den höchsten Berg Südtirols. Diese Expedition wurde im Auftrag von Erzherzog Johann von Österreich durchgeführt und stellte einen Meilenstein in der alpinistischen Geschichte dar. Pichler legte damit den Grundstein für zukünftige alpinistische Unternehmungen in den Alpen.

1822: Entschlüsselung der Hieroglyphen durch Jean-François Champollion.

Der französische Gelehrte Jean-François Champollion gab am 27. September 1822 bekannt, dass er mit Hilfe des Steins von Rosetta das Rätsel der altägyptischen Hieroglyphen gelöst habe. Dies ermöglichte es, die Schrift und Kultur des alten Ägyptens wiederzuentdecken und gilt als eine der größten wissenschaftlichen Leistungen in der Geschichte der Archäologie.

1905: Veröffentlichung von Einsteins Formel E = mc².

Am 27. September 1905 veröffentlichte Albert Einstein seinen berühmten Aufsatz Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? In ihm stellte er die Weltformel E = mc² vor, welche die Äquivalenz von Masse und Energie beschreibt. Diese Entdeckung revolutionierte das physikalische Weltbild und ebnete den Weg für zahlreiche technologische Entwicklungen, von der Atomenergie bis zur Relativitätstheorie.

1906: Enthüllung des Eulenspiegel-Brunnens in Braunschweig.

Am 27. September 1906 wurde in Braunschweig der Eulenspiegel-Brunnen enthüllt, der zu Ehren des legendären Narren Till Eulenspiegel errichtet wurde. Eulenspiegel gilt als Symbolfigur für den deutschen Humor und Volkswitz. Der Brunnen ist bis heute eine beliebte Sehenswürdigkeit.

1937: Das Aussterben des Bali-Tigers.

Am 27. September 1937 wurde auf der indonesischen Insel Bali das letzte bekannte Exemplar des Bali-Tigers erlegt. Dieses traurige Ereignis zeigt auf erschreckende Weise, wie der Mensch immer wieder dazu beiträgt, wundervolle Geschöpfe dieser Erde auszulöschen und unwiederbringlich zu vernichten. Der Bali-Tiger war ein Opfer von Jagd und Lebensraumverlust.

1939: Gründung des Reichssicherheitshauptamts im Deutschen Reich.

Am 27. September 1939, wenige Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) im nationalsozialistischen Deutschland gegründet. Diese Organisation war maßgeblich an der Planung und Durchführung des Holocausts beteiligt und wurde zu einem der zentralen Instrumente der nationalsozialistischen Terrorherrschaft.

1940: Unterzeichnung des Dreimächtepakts.

Am 27. September 1940 schlossen Deutschland, Italien und Japan den Dreimächtepakt, eine militärische Allianz während des Zweiten Weltkriegs. Diese Vereinbarung bildete die Grundlage für das aggressive Vorgehen der Achsenmächte und festigte die politischen und militärischen Beziehungen zwischen den drei Nationen.

1942: Thomas Manns BBC-Rede über den Holocaust.

Am 27. September 1942 sprach der deutsche Schriftsteller Thomas Mann in der BBC-Sendung „Deutsche Hörer!“ über den systematischen Massenmord an Juden im nationalsozialistischen Deutschland. Manns mutige Worte, die sich an das deutsche Volk richteten, waren ein Appell an das Gewissen und zeigten die Grausamkeiten des Nazi-Regimes auf.

1954: Erstausstrahlung der Tonight Show in den USA.

Am 27. September 1954 strahlte der US-Sender NBC die erste Folge der Tonight Show aus, die bis heute als die erfolgreichste und langlebigste Late-Night-Show der Welt gilt. Diese Show prägte das amerikanische Fernsehen und ebnete den Weg für zahlreiche andere Unterhaltungssendungen.

1956: Testflug mit der Bell X-2 endet tödlich.

Am 27. September 1956 flog der Testpilot Milburn G. Apt als erster Mensch mit Mach 3,2 in der Experimentalmaschine Bell X-2. Doch kurz nach dem Flugmanöver verlor Apt die Kontrolle über das Flugzeug und kam bei dem Absturz ums Leben. Dieser Vorfall markiert sowohl einen bedeutenden Fortschritt als auch einen tragischen Rückschlag in der Geschichte der Luftfahrt.

1968: Europa-Premiere des Musicals Hair in London.

Am 27. September 1968 feierte das Musical Hair seine Europa-Premiere in London. Mit seinen revolutionären Themen rund um Frieden, Freiheit und die Gegenkultur der 1960er Jahre wurde Hair zu einem kulturellen Phänomen und beeinflusste eine ganze Generation.

1973: Start des bemannten Raumschiffs Sojus 12.

Die Sowjetunion startete am 27. September 1973 das Raumschiff Sojus 12. Es war die erste bemannte Weltraummission nach der tragischen Sojus-11-Katastrophe und leitete eine neue Phase der sowjetischen Raumfahrt ein.

1998: Gerhard Schröder wird Bundeskanzler nach Wahl zur 14. Bundestagswahl.

Am 27. September 1998 unterlag Bundeskanzler Helmut Kohl der SPD unter Gerhard Schröder bei der Wahl zum 14. Bundestag. Schröder führte daraufhin eine rot-grüne Koalition an und prägte die politische Landschaft Deutschlands für die nächsten Jahre.

1998: Volksentscheid in Schleswig-Holstein zur Rechtschreibung.

Am 27. September 1998 stimmte die Bevölkerung Schleswig-Holsteins in einem Volksentscheid gegen die Rechtschreibreform und für die Beibehaltung der alten Rechtschreibung. Obwohl diese Entscheidung zunächst umgesetzt wurde, beschloss der Landtag ein knappes Jahr später, die Reform dennoch einzuführen.

2009: Angela Merkel gewinnt die Bundestagswahl und wird erneut Bundeskanzlerin.

Am 27. September 2009 gewann Angela Merkel die 17. Bundestagswahl gegen Herausforderer Frank-Walter Steinmeier. Sie setzte sich an die Spitze einer schwarz-gelben Koalition und führte Deutschland für weitere vier Jahre als Bundeskanzlerin.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie der 27. September in verschiedenen Bereichen – von Wissenschaft über Kultur bis hin zur Politik – eine bedeutende Rolle gespielt hat und weiterhin in Erinnerung bleiben wird.

