Historische Ereignisse am 5. November

Am heutigen Tag, dem 5. November, blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen haben. Darunter ragt besonders der Prozess gegen Saddam Hussein im Jahr 2006 heraus, der eine neue Ära der irakischen Rechtsprechung und des internationalen Strafrechts symbolisiert. Im Folgenden beleuchten wir weitere bedeutende Ereignisse, die an diesem Datum stattfanden.

1879: Erstausgabe von „Der wahre Jacob“

Am 5. November 1879 erscheint in Hamburg die erste Ausgabe der sozialdemokratischen Satirezeitschrift „Der wahre Jacob“. Mit spitzer Feder und satirischen Darstellungen nimmt sie vor allem die politischen und sozialen Missstände ihrer Zeit ins Visier. Die Zeitschrift erlangt schnell Popularität und wird ein bedeutendes Medium für die sozialistische Bewegung im Deutschen Kaiserreich.

1892: Erste Ausstellung Edvard Munchs in Berlin

In Berlin wird 1892 die erste Ausstellung des norwegischen Malers Edvard Munch eröffnet. Seine expressionistischen Werke, die intensive menschliche Emotionen thematisieren, treffen jedoch auf heftige Ablehnung beim Berliner Publikum. Aufgrund der heftigen Reaktionen wird die Ausstellung bereits nach einer Woche vorzeitig beendet und zeigt die damaligen gesellschaftlichen Grenzen für Kunst, die das Unheimliche und Existentielle in den Mittelpunkt stellt.

1912: Woodrow Wilson gewinnt US-Präsidentschaftswahl

Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA 1912 setzt sich der Demokrat Woodrow Wilson gegen den amtierenden Präsidenten William Howard Taft und den früheren Präsidenten Theodore Roosevelt durch, der für die Progressive Partei kandidiert. Wilsons Sieg markiert eine Wende in der amerikanischen Innen- und Außenpolitik und prägt die Vereinigten Staaten maßgeblich im Vorfeld des Ersten Weltkriegs.

1922: Wilhelm II. heiratet Prinzessin Hermine

Der ehemalige deutsche Kaiser Wilhelm II. tritt 1922 erneut vor den Traualtar und heiratet Prinzessin Hermine. Diese Eheschließung des ins Exil geflüchteten Kaisers wird von der deutschen Öffentlichkeit nur mit mäßigem Interesse verfolgt, zeigt jedoch die Bemühungen Wilhelms II., auch im Exil eine repräsentative Rolle zu wahren.

1935: Parker Brothers erwirbt die Rechte an Monopoly

Das Brettspiel „Monopoly“ wird 1935 von der Firma Parker Brothers erworben. Erfunden von Charles Darrow, entwickelt sich das Spiel zu einem weltweiten Klassiker und steht symbolisch für den amerikanischen Kapitalismus und die Dynamik von Aufstieg und Fall.

1937: Hitler skizziert Expansionspläne

In einem stundenlangen Monolog enthüllt Adolf Hitler 1937 Vertretern der deutschen Wehrmacht seine Pläne zur gewaltsamen territorialen Expansion. Die dabei angefertigte Hoßbach-Niederschrift dient später bei den Nürnberger Prozessen als zentrales Beweisstück für die aggressive Außenpolitik des NS-Regimes und dokumentiert die Kriegsabsichten bereits vor dem eigentlichen Kriegsausbruch.

1938: Fertigstellung der Reichsautobahn Berlin–München

Die Reichsautobahn zwischen Berlin und München wird 1938 fertiggestellt. Diese bedeutende Strecke verbindet zwei der größten Städte Deutschlands und symbolisiert die nationalsozialistische Infrastrukturpolitik, die das Land unter anderem durch Autobahnbauten modernisieren wollte.

1940: Roosevelt gewinnt dritte Amtszeit

Franklin D. Roosevelt schreibt 1940 Geschichte, indem er als erster US-Präsident für eine dritte Amtszeit gewählt wird. Gegen den republikanischen Herausforderer Wendell Willkie setzt er sich klar durch, was ihm die Möglichkeit gibt, die USA weiter durch die Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs zu führen.

1954: Formosa Plastics Company in Taiwan gegründet

1954 wird in Taiwan die Formosa Plastics Company ins Leben gerufen. Das Unternehmen wächst zu einem der weltweit größten Hersteller von Kunststoffen und prägt maßgeblich die Industrieentwicklung Taiwans, das sich zur Wirtschaftsmacht Asiens entwickelt.

1955: Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Wiener Staatsoper 1955 mit der Aufführung von Beethovens „Fidelio“ feierlich wiedereröffnet. Das Bauwerk, im Krieg schwer beschädigt, erstrahlt in neuem Glanz und wird zum Symbol für den Wiederaufbau und die kulturelle Renaissance Österreichs.

1968: Richard Nixon wird US-Präsident

Richard Nixon gewinnt 1968 die Präsidentschaftswahlen in den USA knapp gegen Hubert H. Humphrey. Nixon wird Präsident in einer turbulenten Zeit voller innenpolitischer Spannungen und gesellschaftlicher Umwälzungen und führt das Land durch einige der schwierigsten Jahre des Vietnamkriegs.

1978: Volksabstimmung gegen Kernkraftwerk Zwentendorf

In Österreich stimmen die Bürger 1978 in einer Volksabstimmung knapp gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf. Dieses Ergebnis markiert den Beginn einer bis heute starken Anti-Atomkraft-Bewegung in Österreich und führt letztlich dazu, dass das betriebsbereite Kraftwerk nie in Betrieb genommen wird.

1980: Pandabären für den Berliner Zoo

Mit Bao Bao und Tjen Tjen erhält der Berliner Zoo 1980 als erster deutscher Zoo zwei Pandabären, die schnell zu Publikumslieblingen werden. Die Ankunft dieser seltenen Tiere symbolisiert auch die wachsenden diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China.

1980: Helmut Schmidt als Bundeskanzler wiedergewählt

1980 wählt der Bundestag Helmut Schmidt für eine dritte Amtsperiode zum Bundeskanzler. Er führt die Bundesrepublik Deutschland durch eine Zeit wirtschaftlicher Herausforderungen und prägt die Sozial- und Außenpolitik der späten 1970er und frühen 1980er Jahre.

1982: Eröffnung des Wasserkraftwerks Itaipú

An der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay wird 1982 das größte Wasserkraftwerk der Welt, Itaipú, eröffnet. Dieses gewaltige Bauwerk wird zu einem bedeutenden Symbol für die Kooperation zwischen den beiden Staaten und liefert bis heute einen Großteil des Stroms für die Region.

1986: DENIC registriert .de-Domain

1986 legt die DENIC den Datensatz „.de“ in der IANA-Datenbank an und etabliert damit die deutsche Internet-Kennung. Diese Registrierung markiert den Beginn einer neuen Ära für das deutsche Internet und macht „.de“ zur weltweit am häufigsten verwendeten Länderkennung.

1994: George Foreman wird erneut Boxweltmeister

Zwanzig Jahre nach seinem legendären Kampf gegen Muhammad Ali wird George Foreman 1994 erneut Boxweltmeister. Mit 45 Jahren gewinnt er den Titel im Schwergewicht und schreibt damit Sportgeschichte, indem er zum ältesten Weltmeister in dieser Kategorie wird.

1996: Bill Clinton gewinnt zweite Amtszeit

Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA 1996 setzt sich der demokratische Amtsinhaber Bill Clinton klar gegen seinen Herausforderer Bob Dole durch und sichert sich eine zweite Amtszeit. Clintons Präsidentschaft ist von wirtschaftlicher Prosperität und technologischen Neuerungen geprägt.

2006: Todesurteil gegen Saddam Hussein

Der ehemalige irakische Diktator Saddam Hussein wird 2006 in einem ersten Gerichtsverfahren zum Tod durch den Strang verurteilt. Dieses Urteil steht symbolisch für das Ende eines Regimes und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der irakischen Justiz dar, der weltweit Aufmerksamkeit erregt und die irakische Gesellschaft nachhaltig prägt.

So zeigt der 5. November einmal mehr die Vielfalt der Geschichte und die bedeutsamen Veränderungen, die in den unterschiedlichsten Bereichen über die Jahre hinweg stattgefunden haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt