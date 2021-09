Koblenz – Gesundheit: Informations- und Unterstützungsangebote im Rahmen des Brustkrebsmonats 2021

Koblenz – Gesundheit: In diesem Jahr bieten die „Kooperationspartner:innen zum Brustkrebsmonat in Koblenz“ zahlreiche Informations- und Unterstützungsangebote für Betroffene und Interessierte im Rahmen des Brustkrebsmonats 2021 an.

Die Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung Koblenz ist eine der Kooperationspartner:innen.

Nähere Informationen und Hinweise hierzu finden sich unter www.koblenz-wird-pink.de

***

Stadt Koblenz