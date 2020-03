Ludwigshafen – BASF: Absage von Konzerten des BASF-Kulturprogramms wegen Coronavirus

Ludwigshafen – BASF: Aufgrund der Allgemeinverfügung bezüglich öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Ludwigshafen werden die Konzerte des BASF-Kulturprogramms abgesagt. Dies betrifft folgende Veranstaltungen:

• Dienstag, 10. März 2020, 19:30 Uhr: Chill-out-Konzert „Blech trifft Trommel“

• Mittwoch/Donnerstag, 11./12. März 2020, 20:00 Uhr: Sinfoniekonzerte mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und german hornsound

• Samstag, 14. März 2020, 20:00 Uhr: Sonderkonzert mit Eliana Burki und german hornsound

Karten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Karten, die über den Webshop der BASF oder über den Dienstleister fish’n‘jam erworben wurden, werden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung an die Kunden rückerstattet.

Wir bedauern die kurzfristige Absage sehr und bitten um Verständnis. Für die BASF steht die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle. Wir beobachten daher die Entwicklung sehr genau. Die Konzerte ab dem 18. März werden nach aktuellem Stand stattfinden, da bis dahin alle geforderten Maßnahmen der Stadt Ludwigshafen umgesetzt werden können.

***

BASF-Ludwigshafen