Welttierschutztag 2025 – Mahnung und Hoffnung für das Zusammenleben von Mensch und Tier

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Welttierschutztag-2025-Tiere-Tierschutz

Welttierschutztag 2025Mahnung und Hoffnung für das Zusammenleben von Mensch und TierHamburg, Berlin, 4. Oktober 2025. Der Welttierschutztag erinnert jedes Jahr am 4. Oktober daran, dass Tiere Mitgeschöpfe sind, die Schutz, Respekt und Fürsorge verdienen. Weltweit nutzen Tierschutzorganisationen, Vereine und Aktivisten diesen Tag, um auf Missstände aufmerksam zu machen und über das richtige Verhalten im Umgang mit Tieren aufzuklären.

Ursprung des Welttierschutztages

Der Gedenktag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi (1181–1226), der als Schutzpatron der Tiere gilt. Er sah in Tieren nicht nur Nutzwesen, sondern fühlende Lebewesen, die ebenso Teil der Schöpfung sind. 1931 wurde der Welttierschutztag erstmals offiziell auf einem internationalen Tierschutzkongress in Florenz eingeführt – seither hat er weltweite Bedeutung erlangt.

Aktuelle Herausforderungen im Tierschutz

Auch im Jahr 2025 gibt es noch zahlreiche Baustellen im Tierschutz:

  • Massentierhaltung: Millionen Nutztiere leben unter Bedingungen, die Tierschützer seit Jahren kritisieren – beengte Ställe, fehlende Bewegungsfreiheit und unnötiges Leid.

  • Exotische Haustiere: Immer noch werden Wildtiere in privaten Haushalten gehalten, was oft weder artgerecht noch ungefährlich ist.

  • Straßentiere weltweit: Vor allem in Osteuropa, Asien und Südamerika kämpfen Millionen Hunde und Katzen ums Überleben.

  • Tierversuche: Trotz Fortschritten in alternativen Methoden werden in Forschung und Industrie weiterhin Tiere eingesetzt.

Deutschland im Fokus

In Deutschland steht der Tierschutz seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz. Dennoch kritisieren Tierschützer, dass viele Vorgaben nicht konsequent umgesetzt werden. Diskussionen über strengere Haltungsauflagen, das Kükentöten oder lange Tiertransporte zeigen, dass es noch ein weiter Weg ist, um Tierleid wirksam zu reduzieren.

Zeichen setzen – auch im Kleinen

Der Welttierschutztag soll nicht nur auf Missstände hinweisen, sondern auch Mut machen. Jeder Einzelne kann dazu beitragen:

  • durch den bewussten Konsum tierfreundlicher Produkte,

  • durch Adoption statt Kauf von Haustieren,

  • durch Unterstützung lokaler Tierschutzinitiativen,

  • oder einfach durch einen respektvollen Umgang mit allen Lebewesen.

Fazit zum Welttierschutztag 2025

Der Welttierschutztag 2025 ist mehr als ein Gedenktag – er ist ein Weckruf. Er erinnert daran, dass Tiere nicht allein dem Menschen dienen, sondern ein Recht auf ein artgerechtes und würdiges Leben haben. Wer nicht gut zu Tieren ist, kann kein guter Mensch sein (Holger Korsten) – dieser Gedanke sollte Leitlinie für eine bessere Zukunft im Zusammenleben von Mensch und Tier sein. (hk)

