Historische Ereignisse am 12. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 12. Mai ist ein Tag, an dem viele technische und kulturelle Meilensteine geschrieben wurden – von der Erfindung des ersten voll funktionsfähigen Computers durch Konrad Zuse bis zum ersten gesicherten Überflug des Nordpols. Besonders hervorzuheben ist jedoch die Vorstellung der Rechenmaschine Z3 im Jahr 1941, die als Geburtsstunde des modernen Computers gilt und unsere digitale Welt maßgeblich geprägt hat.

113 – Einweihung der Trajanssäule in Rom

Auf dem Trajansforum in Rom wird die monumentale Trajanssäule feierlich eingeweiht. Sie gilt als Meisterwerk antiker Baukunst und dokumentiert in kunstvoll gemeißelten Reliefs den Dakerkrieg des Kaisers Trajan. Noch heute ist sie ein wichtiges Zeugnis römischer Propagandakunst und Geschichtsschreibung.

1661 – Erste Schiffsbrücke über den Rhein in Mainz

In Mainz wird eine schwimmende Schiffsbrücke über den Rhein für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Für das Überqueren mussten die Passanten Brückenzoll entrichten. Das Bauwerk war ein früher Vorläufer moderner Rheinquerungen und erleichterte Handel und Reiseverkehr erheblich.

1912 – Jungfernfahrt der Wendelsteinbahn

Nach über zwei Jahren Bauzeit startet die Wendelsteinbahn zu ihrer ersten Fahrt. Der bayerische Industrielle Otto von Steinbeis hatte die elektrisch betriebene Zahnradbahn aus eigenen Mitteln errichtet. Sie verband Technikbegeisterung mit touristischem Fortschritt und war ein Symbol für Pioniergeist im Alpenraum.

1926 – Überflug des Nordpols mit der Norge

Dem italienischen Luftfahrtpionier Umberto Nobile gelingt zusammen mit Roald Amundsen und Lincoln Ellsworth der erste gesicherte Überflug des Nordpols mit dem Luftschiff Norge. Die Expedition markiert einen historischen Moment in der Polarforschung und Luftfahrtgeschichte.

1940 – Luftkrieg erreicht deutsches Territorium

Die Royal Air Force fliegt mit 35 Bombern den ersten Angriff auf eine deutsche Stadt: Mönchengladbach wird Ziel eines nächtlichen Bombardements. Damit beginnt der Luftkrieg des Zweiten Weltkriegs auch auf deutschem Boden – ein düsteres Kapitel der Kriegseskalation.

1941 – Vorstellung der Z3 durch Konrad Zuse

Der Berliner Erfinder Konrad Zuse präsentiert gemeinsam mit Helmut Schreyer die Z3 – die erste voll funktionsfähige, programmgesteuerte Rechenmaschine der Welt. Der Meilenstein gilt als Beginn des Computerzeitalters und legte den Grundstein für die digitale Revolution.

1966 – Ende der Handvermittlungen in Deutschland

In Uetze (Niedersachsen) stellt die Deutsche Bundespost die letzte Handvermittlungsstelle für innerdeutsche Telefongespräche ein. Der Schritt markiert den Beginn einer neuen Ära der automatisierten Kommunikation in Deutschland.

1971 – Wibke Bruhns wird erste Nachrichtensprecherin im ZDF

Um 22:15 Uhr schreibt Wibke Bruhns Fernsehgeschichte: Als erste Frau liest sie im ZDF die Spätnachrichten. Ihr Auftritt gilt als wichtiger Moment für die Gleichberechtigung im Journalismus und inspirierte Generationen von Journalistinnen.

1998 – Urteil zur Linkhaftung im Internet

Das Landgericht Hamburg fällt ein Urteil, das die Haftung für gesetzte Links im Internet neu bewertet. Website-Betreiber müssen sich fortan von fremden Inhalten klar distanzieren – ein Urteil, das bis heute in vielen Impressen und Disclaimern zitiert wird.

2018 – Netta gewinnt den ESC für Israel

Die israelische Sängerin Netta Barzilai gewinnt mit ihrem Song Toy den Eurovision Song Contest in Lissabon. Mit ihrer unkonventionellen Performance und klarer Botschaft gegen Mobbing begeistert sie Jury und Publikum gleichermaßen.

Jeder 12. Mai erzählt auf seine Weise von Fortschritt, Mut und Umbrüchen – ob auf dem Schlachtfeld der Geschichte oder in der stillen Revolution technischer Errungenschaften.

