Historische Ereignisse am 27. Januar

Am 27. Januar: Ein Tag, der Geschichte schrieb

Der 27. Januar markiert in der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse. Unter diesen sticht besonders der Weltraumvertrag von 1967 hervor, der die internationale Zusammenarbeit im All regelte und eine friedliche Nutzung des Weltraums sicherstellen sollte. Doch auch andere Momente an diesem Tag prägen die historische Erinnerung.

1763: Rio de Janeiro wird Hauptstadt Brasiliens

Am 27. Januar 1763 löste Rio de Janeiro Salvador da Bahia als Hauptstadt des portugiesischen Vizekönigreichs Brasilien ab. Die Verlagerung der Hauptstadt spiegelte die wachsende wirtschaftliche Bedeutung Rios wider, das durch seine Nähe zu den Gold- und Diamantminen Brasiliens strategisch von Vorteil war.

1834: Die Badener Artikel und der Weg zum Sonderbundskrieg

Vertreter liberaler Schweizer Kantone verabschiedeten die Badener Artikel, die den Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesellschaft begrenzen sollten. Dies führte zu scharfer Kritik und legte den Grundstein für den späteren Sonderbundskrieg.

1880: Edison und die GlühlampeThomas Alva Edison erhielt das US-Patent für eine verbesserte Glühlampe, die die Beleuchtung revolutionierte und den Grundstein für das elektrische Zeitalter legte. Seine Erfindung wurde zum Symbol für Fortschritt und Innovation.

1891: Rodinal – Pionier in der Fotografie

Der Chemiker Momme Andresen ließ die Entwicklerflüssigkeit Rodinal für Schwarzweißfilme patentieren. Das von Agfa vertriebene Produkt setzte Maßstäbe in der Fototechnik und wurde zu einem wichtigen Werkzeug für Fotografen weltweit.

1929: Der Einbruch der Brüder Sass

In einem spektakulären Coup drangen die Brüder Sass in den Tresorraum der Berliner Diskontobank ein. Ihr Einbruch wurde nicht nur wegen der Raffinesse der Täter berühmt, sondern auch wegen der großen Summe, die sie erbeuteten.

1967: Der Weltraumvertrag wird geschlossen

Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion unterzeichneten den Weltraumvertrag, der die friedliche Nutzung des Weltalls und den Verzicht auf Massenvernichtungswaffen im All festlegte. Dieser Vertrag wurde zum Meilenstein der internationalen Raumfahrtpolitik.

1978: Das Tunix-Treffen in West-Berlin

In West-Berlin versammelten sich tausende Aktivisten zu einem alternativen Kongress. Das Treffen in Tunix führte zur Entstehung zahlreicher Projekte der Alternativbewegung, darunter die Tageszeitung taz, und setzte Impulse für politische und gesellschaftliche Veränderungen.

1981: Die Tampomas-II-Katastrophe

Die indonesische Fähre Tampomas II sank nach einem Brand in der Javasee. Trotz Rettungsaktionen kamen viele der über 1.200 Passagiere ums Leben. Die Tragödie rüttelte an den Sicherheitsstandards der Schifffahrt.

1991: Boris Becker wird Nummer 1 der Welt

Mit seinem Sieg bei den Australian Open schrieb Boris Becker Tennisgeschichte. Als erster Deutscher erreichte er Platz 1 der Weltrangliste und prägte damit eine Ära im Tennissport.

2003: Karikatur sorgt für Antisemitismus-Debatte

Die Veröffentlichung einer kontroversen Karikatur des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Scharon in der britischen Zeitung The Independent löste eine heftige Antisemitismus-Diskussion aus und führte zu internationalen Spannungen.

2005: Der Fußball-Wettskandal nimmt seinen Lauf

Robert Hoyzer, Berliner Fußball-Schiedsrichter, gestand Manipulationen an Spielen, die für Wettbetrug genutzt wurden. Der Skandal erschütterte den deutschen Fußball und führte zu umfassenden Ermittlungen.

Ein Blick auf die Ereignisse des 27. Januar zeigt, wie vielfältig und bedeutend die Geschichte dieses Tages ist. Ob technologische Innovationen, politische Weichenstellungen oder sportliche Erfolge – dieser Tag bleibt unvergessen.

