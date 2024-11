Historische Ereignisse am 28. November

Posted in

Am 28. November markiert der Kalender eine beeindruckende Vielfalt an historischen Ereignissen, die die Welt nachhaltig geprägt haben. Von Ferdinand Magellans mutiger Durchfahrt durch die Magellanstraße, die die Tür zur ersten Weltumsegelung öffnete, bis hin zu politischen und kulturellen Meilensteinen wie der Gründung der NPD oder der Reform des Sexualstrafrechts in Deutschland: Dieser Tag ist ein eindrucksvolles Zeugnis von Entdeckungsgeist, gesellschaftlichem Wandel und internationaler Zusammenarbeit. Ein besonderes Highlight bleibt der Start von Mariner 4, die auf ihrer Mission zum Mars, den Grundstein für die moderne Raumfahrt legte.

1520: Magellan schreibt Geschichte: Der Weg zum Pazifik

Am 28. November 1520 gelang Ferdinand Magellan eine wegweisende Leistung: Nach wochenlanger Navigation durch eine tückische Meerenge erreichte er mit seiner Flotte den Pazifik. Die Magellanstraße, die später seinen Namen erhielt, gilt bis heute als eine der wichtigsten nautischen Entdeckungen. Magellans Durchbruch ebnete den Weg für die erste Weltumsegelung und veränderte das Verständnis von Geografie nachhaltig.

1821: Panama erlangt Unabhängigkeit

Panama erklärte sich von Spanien unabhängig und trat Großkolumbien bei. Dieser Schritt war Teil einer breiteren Welle der Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika, die die politische Landschaft des Kontinents für immer veränderten.

1894: Erste Ausgabe der Deutschen Tageszeitung

Die Deutsche Tageszeitung erschien erstmals und bereicherte die Presselandschaft des Deutschen Reiches. Mit einem konservativen und nationalen Profil wurde sie bald zu einem wichtigen Sprachrohr für politische und gesellschaftliche Diskussionen.

1919: Eröffnung des Großen Schauspielhauses in Berlin

Das Große Schauspielhaus in Berlin öffnete seine Türen mit einer Inszenierung der Orestie. Das Gebäude wurde zu einem zentralen Ort der Berliner Theaterkultur und prägte die künstlerische Szene in der Weimarer Republik.

1922: Time Inc. in New York gegründet

Das Medienimperium Time Inc. wurde ins Leben gerufen und entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Verlage weltweit. Mit Publikationen wie dem Time Magazine setzte das Unternehmen Standards im Journalismus.

1925: Westfalenhalle eröffnet

In Dortmund wurde die erste Westfalenhalle eröffnet, damals eine der größten Veranstaltungshallen Europas. Sie spielte eine Schlüsselrolle für kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Deutschland.

1946: Verfassung von Württemberg-Baden tritt in Kraft

Die erste Landesverfassung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg markierte einen Neubeginn. Sie schuf die Grundlage für den demokratischen Wiederaufbau in der Region.

1964: Gründung der NPD in Hannover

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands wurde gegründet. Sie entwickelte sich zu einer kontroversen politischen Kraft, die polarisiert und wiederholt im Fokus des Verfassungsschutzes stand.

1964: Mariner 4 startet zum Mars

Die NASA-Raumsonde Mariner 4 begann ihre historische Reise und wurde die erste irdische Sonde, die den Mars passierte. Dieses Ereignis markierte einen bedeutenden Fortschritt in der Raumfahrtgeschichte.

1969: Deutschland unterschreibt den Atomwaffensperrvertrag

Die deutsche SPD/FDP-Regierung unter Willy Brandt unterzeichnete den Atomwaffensperrvertrag. Dieser Schritt festigte Deutschlands Engagement für nukleare Abrüstung und Frieden.

1973: Reform des Sexualstrafrechts

Mit der Reform des Sexualstrafrechts setzte Deutschland einen wichtigen Meilenstein für die Entkriminalisierung und Modernisierung gesellschaftlicher Normen. Besonders die Einschränkung der Strafbarkeit der Kuppelei war ein bedeutender Schritt.

1983: Ulf Merbold wird erster Deutscher im All

Ulf Merbold startete mit der Raumfähre Columbia ins All. Als erster Deutscher und als Teil des Spacelab-Programms trug er dazu bei, die europäische Raumfahrt zu stärken.

1986: Taroko-Nationalpark in Taiwan gegründet

In Taiwan wurde der Taroko-Nationalpark eröffnet, der mit seiner spektakulären Schluchtenlandschaft ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber wurde und zum Schutz der Biodiversität beiträgt.

1990: John Major wird britischer Premierminister

John Major trat die Nachfolge von Margaret Thatcher an und leitete eine Ära ein, die von Wirtschaftsreformen und der Weiterentwicklung der Europäischen Union geprägt war.

1994: Norwegen lehnt EU-Beitritt ab

Bei einer Volksabstimmung entschied sich Norwegen erneut gegen einen EU-Beitritt. Dieser Moment unterstrich die Skepsis vieler Norweger gegenüber einer engen Anbindung an Brüssel.

1996: Ehebruch in Österreich nicht mehr strafbar

Mit der Strafrechtsreform in Österreich wurde Ehebruch entkriminalisiert – ein Symbol für die fortschreitende Liberalisierung und Modernisierung des Familienrechts.

2005: Auftakt zur 11. UN-Klimakonferenz

Die 11. UN-Klimakonferenz in Montreal war die erste nach Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls. Sie stellte Weichen für weitere globale Klimaschutzmaßnahmen und intensive Verhandlungen.

Die Ereignisse des 28. November spiegeln beeindruckende Meilensteine der Menschheitsgeschichte wider – von bahnbrechenden Entdeckungen bis hin zu gesellschaftlichen Reformen. Sie verdeutlichen, wie sehr Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt