Historische Ereignisse am 29. Januar

Am 29. Januar haben sich zahlreiche historische Ereignisse ereignet, die Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft nachhaltig beeinflussten. Eines der bemerkenswertesten Ereignisse war sicherlich die Veröffentlichung von Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues im Jahr 1929. Dieses Werk prägte Generationen und machte auf die Schrecken des Ersten Weltkriegs aufmerksam. Doch auch andere Ereignisse dieses Tages haben Spuren in der Geschichte hinterlassen.

1832: Gründung des Deutschen Vaterlandsvereins

Im Zuge der Freiheitsbewegungen des Vormärz wurde im Deutschen Bund der Deutsche Vaterlandsverein zur Unterstützung der Freien Presse ins Leben gerufen. In einer Zeit zunehmender Repression durch die Fürstenhäuser war dies ein wichtiger Schritt für Meinungsfreiheit und unabhängigen Journalismus.

1845: Edgar Allan Poe veröffentlicht Der Rabe

Mit der ersten Veröffentlichung seines Gedichts Der Rabe im Evening Mirror festigte Edgar Allan Poe seinen Ruf als Meister der düsteren Poesie. Das Werk wurde schnell weltberühmt und beeinflusste die Literatur nachhaltig.

1881: Erste erfolgreiche Magenresektion durch Theodor Billroth

Der österreichische Chirurg Theodor Billroth führte erstmals eine erfolgreiche Magenresektion bei einer Patientin mit Magenkrebs durch. Diese bahnbrechende Operation markierte einen Meilenstein in der modernen Chirurgie.

1886: Carl Benz meldet sein Automobil zum Patent an

Der deutsche Ingenieur Carl Benz reichte das Patent für sein dreirädriges Fahrzeug mit Gasmotorenantrieb ein. Diese Anmeldung gilt als Geburtsstunde des Automobils und sollte die Welt der Mobilität revolutionieren.

1929: Im Westen nichts Neues erscheint im Handel

Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues wurde veröffentlicht und war sofort vergriffen. Das Werk beschreibt die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Perspektive eines jungen Soldaten und wurde zu einem der bedeutendsten Romane des 20. Jahrhunderts.

1938: Entdeckung der Polyamidfaser Perlon

Der deutsche Chemiker Paul Schlack entdeckte die Polymerisierbarkeit des Aminocaprolactams und entwickelte daraus Perlon. Diese synthetische Faser fand später breite Anwendung in der Textilindustrie und bei technischen Materialien.

1939: Hubschrauber-Weltrekord durch Carl Bode

Carl Bode erreichte mit seiner Focke-Wulf Fw 61 eine Höhe von 3.427 Metern. Damit setzte er einen neuen Höhenrekord für Hubschrauber und demonstrierte das Potenzial dieser Flugtechnik.

1959: Disney präsentiert Dornröschen

Die Walt Disney Company veröffentlichte den Zeichentrickfilm Sleeping Beauty (Dornröschen), dessen musikalische Untermalung auf Werken von Pjotr Iljitsch Tschaikowski basierte. Der Film wurde später zu einem der bekanntesten Disney-Klassiker.

1968: Inkrafttreten des ADR-Abkommens

Das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) trat in Kraft. Es schuf erstmals verbindliche Regelungen für den sicheren Transport von Gefahrgütern innerhalb Europas.

1972: Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Stade

Mit der Netzanbindung des Kernkraftwerks Stade nahm Deutschland seinen elften Kernreaktor in Betrieb. Stade blieb bis 2003 in Betrieb und markierte eine Phase der energiepolitischen Weichenstellung in der Bundesrepublik.

1979: Amoklauf an einer Schule in San Diego

Die 16-jährige Brenda Ann Spencer tötete zwei Menschen und verletzte neun weitere in einer Schule in San Diego. Ihre Begründung „Ich mag keine Montage“ inspirierte Bob Geldof zum Song I Don’t Like Mondays, der ein weltweiter Hit wurde.

1989: Politische Wende in West-Berlin

Bei den letzten Wahlen im eigenständigen West-Berlin verlor die CDU die Regierungsmehrheit. Die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde, während die rechtsgerichteten Republikaner ins Stadtparlament einzogen. Walter Momper von der SPD übernahm das Amt des Regierenden Bürgermeisters.

1998: Vertrag über den Bau der ISS unterzeichnet

Kanada, Japan, Russland, die USA und die Mitgliedstaaten der ESA schlossen ein Abkommen zum Bau der Internationalen Raumstation ISS. Dieses Projekt markierte eine neue Ära der internationalen Zusammenarbeit in der Raumfahrt.

2002: US-Präsident Bush und die „Achse des Bösen“

In seiner ersten Rede zur Lage der Nation nach den Anschlägen des 11. September bezeichnete US-Präsident George W. Bush Nordkorea, den Iran und den Irak als „Achse des Bösen“. Diese Rede legte den Grundstein für spätere geopolitische Spannungen.

2004: Deutschland vermittelt Gefangenenaustausch

Unter Beteiligung deutscher Politiker wie Frank-Walter Steinmeier wurde ein Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hisbollah vermittelt. Dieser diplomatische Erfolg brachte vorübergehende Entspannung im Nahostkonflikt.

2008: Asteroid 2007 TU24 passiert die Erde

Der rund 250 Meter große Asteroid 2007 TU24 näherte sich der Erde auf 533.000 km. Experten hielten dies für die größte Annäherung eines größeren Himmelskörpers bis zum Jahr 2027.

2018: Bundespräsident Steinmeier besucht den Libanon

Frank-Walter Steinmeier reiste als erstes deutsches Staatsoberhaupt zu einem offiziellen Besuch in den Libanon. Dieser Besuch sollte die diplomatischen Beziehungen stärken und internationale Zusammenarbeit fördern.

Ob Wissenschaft, Politik oder Kultur – der 29. Januar hat im Laufe der Geschichte viele bedeutende Momente hervorgebracht. Manche von ihnen veränderten die Welt nachhaltig und prägen sie bis heute.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt