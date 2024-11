Historische Ereignisse am 26. November

Am heutigen Tag, dem 26. November 2024, lohnt sich ein Blick auf bedeutende historische Ereignisse, die die Welt auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Von wissenschaftlichen Durchbrüchen über kulturelle Meilensteine bis hin zu politischen und technischen Errungenschaften – die Geschichte zeigt uns, wie viel an einem einzigen Tag geschehen kann. Besonders herausragend ist dabei die erstmalige Entdeckung und Erforschung des Grabes von Pharao Tutanchamun im Jahr 1922. Dieses Ereignis faszinierte die Welt und veränderte unser Verständnis der altägyptischen Kultur nachhaltig.

1832: Die erste Straßenbahn der Welt nimmt Fahrt auf

In New York City wurde die erste Straßenbahn der Welt in Betrieb genommen – noch von Pferden gezogen. Dieses innovative Transportmittel legte den Grundstein für die Entwicklung moderner öffentlicher Verkehrssysteme.

1872: Charles Darwins Werk zur emotionalen Ausdrucksforschung

Mit The Expression of the Emotions in Man and Animals vertiefte Charles Darwin seine Studien zur Evolutionstheorie, indem er zeigte, dass menschliche Emotionen und deren Ausdruck auf gemeinsame biologische Ursprünge zurückgehen.

1922: Entdeckung des Grabes von Pharao Tutanchamun

Der britische Archäologe Howard Carter und sein Finanzier Lord Carnarvon betraten erstmals das nahezu unberührte Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. Diese Entdeckung gilt als eine der bedeutendsten in der Geschichte der Archäologie und bot einen beispiellosen Einblick in das Leben und die Kultur des alten Ägyptens.

1942: Premiere des Filmklassikers Casablanca

Michael Curtiz‘ Meisterwerk Casablanca feierte im Hollywood Theater in New York City Premiere. Der Film mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman zählt heute zu den größten Klassikern der Filmgeschichte.

1945: Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf erobert die Bücherwelt

Astrid Lindgrens Kinderbuch Pippi Langstrumpf wurde veröffentlicht und brachte eine neue, unkonventionelle Heldin in die Kinderliteratur, die bis heute Jung und Alt begeistert.

1983: Gründung der Partei Die Republikaner

In München gründeten Franz Handlos und Ekkehard Voigt die Partei Die Republikaner. Sie positionierte sich in den folgenden Jahrzehnten als eine rechtskonservative Kraft in der deutschen Politik.

1983: Der Goldraub von London-Heathrow

Bei einem spektakulären Überfall auf ein Lagerhaus am Flughafen Heathrow erbeuteten Diebe Goldbarren und Diamanten im Gesamtwert von 25 Millionen Pfund Sterling. Dieser Raub bleibt einer der größten in der britischen Geschichte.

1985: InterCityExperimental setzt Geschwindigkeitsrekord

Der ICE-Vorläufer InterCityExperimental wurde erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und erreichte am selben Tag eine Rekordgeschwindigkeit von 317 km/h – ein Meilenstein im deutschen Bahnverkehr.

1988: Europäische Filmpreise werden erstmals verliehen

In Berlin wurden zum ersten Mal die Europäischen Filmpreise vergeben, die den Namen „Felix“ erhielten. Sie würdigen herausragende Leistungen in der europäischen Filmindustrie.

1993: Verbot der PKK in Deutschland

Nach einer Serie von Anschlägen auf türkische Einrichtungen wurde die PKK vom deutschen Innenministerium verboten, ein Schritt, der die Sicherheits- und Integrationspolitik nachhaltig beeinflusste.

1998: Tony Blair spricht vor dem irischen Parlament

Tony Blair schrieb Geschichte, indem er als erster britischer Premierminister vor dem irischen Parlament sprach. Dieser symbolträchtige Schritt trug zur Verbesserung der britisch-irischen Beziehungen bei.

2000: Erster BSE-Fall in Deutschland bestätigt

Die Bestätigung des ersten BSE-Falls in Deutschland löste eine landesweite Debatte über Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz aus.

2003: Abschied der Concorde

Der letzte Flug der Concorde brachte die legendäre Überschallmaschine unter Leitung von Chefpilot Mike Bannister ins Luftfahrtmuseum nach Filton. Damit endete eine Ära in der zivilen Luftfahrt.

Die Vielfalt der Ereignisse an diesem Datum zeigt, wie prägend einzelne Momente für die Gesellschaft, die Wissenschaft und die Kultur sein können. Sie laden dazu ein, die Lehren der Vergangenheit für die Gegenwart zu reflektieren.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt