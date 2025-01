Historische Ereignisse am 6. Januar: Ein Blick in die Geschichte

Der 6. Januar ist nicht nur ein Feiertag in vielen Ländern, sondern auch ein Tag, an dem bedeutende Ereignisse die Geschichte geprägt haben. Besonders hervorzuheben ist der Sturm auf das Kapitol im Jahr 2021, ein Ereignis, das die politische Landschaft der Vereinigten Staaten und die Demokratie weltweit erschütterte. Doch auch andere bemerkenswerte Geschehnisse verdienen einen Rückblick.

1389: Die Gründung der Universität zu Köln

Am Jahrestag der Heiligen Drei Könige wurde in Köln die Universität feierlich eröffnet. Mit einem Gottesdienst im Dom begann die Geschichte einer der ältesten Universitäten Europas, die bis heute besteht.

1759: Hochzeit von George Washington

George Washington, der später erste Präsident der Vereinigten Staaten, heiratete Martha Dandridge. Die Verbindung markierte einen wichtigen Schritt in seiner persönlichen und politischen Karriere.

1838: Demonstration des Schreibtelegrafen

Die Erfinder Samuel F. B. Morse und Alfred Vail präsentierten einen verbesserten Schreibtelegrafen. Diese Erfindung legte den Grundstein für die moderne Telekommunikation.

1863: Das Patent auf Rollschuhe mit vier Rollen

James L. Plimpton erhielt ein Patent auf die von ihm entwickelten Rollschuhe. Dieses Design prägte die Rollschuhentwicklung und machte den Sport weltweit populär.

1904: Eintrag des Bayer-Kreuzes

Das Bayer-Kreuz wurde als deutsches Warenzeichen registriert. Es steht bis heute als Symbol für Innovation und Qualität.

1912: New Mexico wird Bundesstaat

New Mexico trat als 47. Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei, was einen wichtigen Meilenstein in der US-amerikanischen Geschichte darstellt.

1926: Gründung der Deutschen Luft Hansa AG

Aus der Fusion zweier Unternehmen entstand die Deutsche Luft Hansa AG, die später unter dem Namen Lufthansa weltbekannt wurde.

1928: Premiere von Charlie Chaplins „Der Zirkus“

Charlie Chaplins letzter Film der Stummfilm-Ära feierte Weltpremiere. „Der Zirkus“ gilt bis heute als Meilenstein des Kinos.

1939: Entlassung von Al Capone

Der berüchtigte Gangster Al Capone wurde vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Seine Zeit als Unterweltboss war jedoch vorbei.

1958: Rekord im Skispringen

Helmut Recknagel gewann als erster deutscher Skispringer die Vierschanzentournee. Sein Sieg inspirierte Generationen von Athleten.

1960: Erneuter Erfolg im Skispringen

Max Bolkart folgte dem Erfolg von Helmut Recknagel und holte den ersten westdeutschen Sieg bei der Vierschanzentournee.

1975: Start von „Wheel of Fortune“

NBC strahlte erstmals „Wheel of Fortune“ aus, das in Deutschland als „Glücksrad“ ein TV-Klassiker wurde.

1977: EMI kündigt den Vertrag mit den Sex Pistols

Nach mehreren kontroversen Auftritten wurde der Vertrag mit der Punk-Band beendet, was ihren Kultstatus nur verstärkte.

1978: Rückgabe der Stephanskrone

Die USA übergaben die Stephanskrone feierlich an Ungarn. Das historische Artefakt symbolisiert die ungarische Staatlichkeit.

1994: Angriff auf Nancy Kerrigan

Im Vorfeld der US-Meisterschaften wurde die Favoritin Nancy Kerrigan verletzt. Der Skandal überschattete den Eiskunstlauf weltweit.

1996: Jens Weißflogs Rekord bei der Vierschanzentournee

Mit seinem vierten Gesamtsieg schrieb der deutsche Skispringer Geschichte.

1998: Vandalismus an der Kleinen Meerjungfrau

Zum zweiten Mal wurde der Skulptur im Kopenhagener Hafen der Kopf abgesägt. Die Tat sorgte international für Empörung.

2002: Sven Hannawalds historischer Sieg

Sven Hannawald gewann als erster Skispringer alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee in einer Saison.

2005: Rätsel um Tutanchamun gelüftet

Die Mumie des Pharaos wurde mittels Computertomographie untersucht. Wissenschaftler ermittelten einen mutmaßlichen Jagdunfall als Todesursache.

2021: Sturm auf das Kapitol

In Washington, D.C. stürmten Anhänger von Donald Trump das Kapitol, blockierten die Bestätigung der Wahlergebnisse und hinterließen ein dunkles Kapitel in der Geschichte der US-Demokratie.

Der 6. Januar zeigt, wie vielfältig und einflussreich die Ereignisse eines einzigen Tages sein können – von wissenschaftlichen Errungenschaften bis hin zu politischen Erdbeben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt