Historische Ereignisse am 3. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 3. März ist ein Datum, das viele bedeutende Ereignisse der Geschichte vereint. Besonders hervorzuheben ist die Gründung des National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) im Jahr 1915, aus dem später die NASA hervorging. Diese Institution war maßgeblich an der Entwicklung der modernen Luft- und Raumfahrt beteiligt und legte den Grundstein für einige der größten technologischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Doch auch viele weitere geschichtsträchtige Momente prägten diesen Tag.

1849: Neue Goldmünzen für die USA

Der US-Kongress gibt der United States Mint die Erlaubnis, Goldmünzen mit einem Nennwert von einem und zwanzig US-Dollar zu prägen. Damit wird das Münzsystem der Vereinigten Staaten weiter ausgebaut und eine neue Ära der Geldwirtschaft eingeläutet.

1866: Grundstein für ein bedeutendes Pharmaunternehmen

In Leipzig wird das Unternehmen Gödecke gegründet, das sich zunächst auf ätherische Öle und Essenzen spezialisiert. Mit der Zeit entwickelt es sich zu einem der international bekannten Arzneimittelhersteller.

1885: Die Gründung von AT&T

Mit der American Telephone and Telegraph Corporation (AT&T) entsteht eines der einflussreichsten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Es übernimmt den Betrieb des ersten Fernsprechnetzes in den USA und prägt die Entwicklung der Telefonie nachhaltig.

1904: Wilhelm II. nutzt moderne Klangaufzeichnung

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. nimmt eine Tonaufzeichnung eines politischen Dokuments vor. Dabei werden Tonaufzeichnungszylinder von Thomas Alva Edison verwendet – eine frühe Form der heutigen Spracherfassungstechnologien.

1915: Die Geburt der Luftfahrtforschung

In den USA wird das National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) gegründet. Die Institution widmet sich der Grundlagenforschung in der Luftfahrt und entwickelt sich später zur NASA, die die Raumfahrt revolutioniert.

1923: Die erste Ausgabe des Time-Magazins

In New York erscheint die Erstausgabe des von Henry Luce und Briton Hadden gegründeten Nachrichtenmagazins Time. Es wird eines der einflussreichsten Magazine der Welt.

1925: Das Mount Rushmore Memorial wird eingeweiht

In South Dakota wird das Mount Rushmore National Memorial von Bildhauer John Gutzon de la Mothe Borglum offiziell eingeweiht. Die monumentale Skulptur ist umstritten, da die Lakota das Gebiet als heilig betrachten.

1931: Die USA erhalten eine offizielle Nationalhymne

Der Kongress der Vereinigten Staaten erklärt The Star-Spangled Banner, das 1814 von Francis Scott Key verfasst wurde, offiziell zur Nationalhymne der Vereinigten Staaten.

1933: Verhaftung von Ernst Thälmann

Wenige Tage nach dem Reichstagsbrand wird der Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, von den Nationalsozialisten in „Schutzhaft“ genommen. Er bleibt bis zu seiner Ermordung 1944 in Haft.

1940: Die Jungfernfahrt der Queen Elizabeth

Das bis dahin größte Passagierschiff der Welt, die Queen Elizabeth, verlässt im Geheimen den Hafen von Liverpool und steuert aufgrund des Krieges direkt nach New York City.

1962: Gründung des Britischen Antarktis-Territoriums

Die britische Regierung schafft offiziell das Britische Antarktis-Territorium, um ihre Gebietsansprüche auf Teile des Kontinents zu festigen.

1969: Die Geburtsstunde von „Top Gun“

Die United States Navy gründet die Fighter Weapons School, besser bekannt als Top Gun. Ziel ist es, die Luftkampftaktiken ihrer Piloten im Vietnamkrieg zu verbessern.

1980: Das erste atomgetriebene U-Boot wird stillgelegt

Die Nautilus, das weltweit erste atomgetriebene U-Boot, wird außer Dienst gestellt. Später wird es als Museumsschiff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1986: Metallica veröffentlicht „Master of Puppets“

Die Heavy-Metal-Band Metallica bringt das Album Master of Puppets auf den Markt. Es gilt als Meilenstein des Thrash Metal und beeinflusst zahlreiche nachfolgende Musiker.

1992: Neue Flagge für Kirgisistan

Kirgisistan führt eine neue Nationalflagge ein, die mit ihrer roten Farbe und der stilisierten Sonne ein Symbol für die Unabhängigkeit und die nomadische Tradition des Landes darstellt.

1992: Bosnien und Herzegowina erklärt die Unabhängigkeit

Nach einem Referendum verkündet Präsident Alija Izetbegović die Unabhängigkeit von Bosnien und Herzegowina. Dies ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Balkans und führt zu einem blutigen Bürgerkrieg.

1997: Eröffnung des Sky Tower in Auckland

Mit 328 Metern Höhe wird der Sky Tower in Auckland eingeweiht. Er ist das höchste Gebäude der südlichen Hemisphäre und ein Wahrzeichen Neuseelands.

1999: Unentschieden im Schwergewichtskampf

Der Boxkampf zwischen Lennox Lewis und Evander Holyfield endet umstritten unentschieden. Beide behalten ihre Titel – Lewis bei der WBA, Holyfield bei WBC und IBF.

1999: Letzte Gaskammer-Hinrichtung in den USA

Der Deutsche Walter LaGrand wird in Arizona durch die Gaskammer hingerichtet. Es bleibt die letzte Exekution in den USA mit dieser umstrittenen Methode.

2002: Schweiz entscheidet sich für die UN

In einer Volksabstimmung stimmt die Bevölkerung der Schweiz für den Beitritt zu den Vereinten Nationen – ein bedeutender Schritt in der Außenpolitik des Landes.

2004: Inbev wird zum weltgrößten Braukonzern

Durch die Fusion der Unternehmen Interbrew und AmBev entsteht die weltgrößte Brauerei Inbev, die später mit Anheuser-Busch zu AB InBev verschmelzen wird.

2005: Steve Fossett vollendet historischen Weltflug

Steve Fossett schafft es mit dem Global Flyer, die Erde erstmals in einem Nonstop-Soloflug zu umrunden. In 70 Stunden stellt er zehn neue Rekorde auf.

2006: Korruptionsskandal im US-Kongress

Der frühere Abgeordnete Randy Cunningham wird wegen Korruption zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt. Die Strafe gehört zu den höchsten, die je gegen einen US-Kongressabgeordneten verhängt wurden.

2017: Die Nintendo Switch erscheint weltweit

Die Hybrid-Konsole Nintendo Switch kommt auf den Markt und bricht Verkaufsrekorde. Sie wird zu einem der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte von Nintendo.

2018: Der Videoassistent wird Teil des Fußballregelwerks

Das International Football Association Board entscheidet einstimmig, den Videoassistenten (VAR) dauerhaft in die Fußballregeln aufzunehmen. Die Nutzung bleibt den nationalen Verbänden jedoch freigestellt.

Geschichte wird täglich geschrieben – und der 3. März ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Innovation, Kultur und Politik die Welt prägen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt