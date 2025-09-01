Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Antikriegstag 2025 – Über 200 Aktionen in ganz Deutschland geplant

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Events, Gesellschaft, Hamburg, Kunst und Kultur, Politik, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Antikriegstag-2025-Weltfriedenstag-1-September-Gedenken-an-den-Zweiten-Weltkrieg

Antikriegstag 2025Über 200 Aktionen in ganz Deutschland geplantHamburg, Berlin, 1. September 2025 – Heute begeht Deutschland erneut den Antikriegstag, der jedes Jahr am 1. September an den Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 erinnert. Mit bundesweit über 200 Veranstaltungen setzen Gewerkschaften, Friedensinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen ein starkes Signal gegen Krieg, Militarisierung und Aufrüstung.

Hintergrund des Gedenktages

Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Seit den 1950er-Jahren ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) regelmäßig zum Antikriegstag auf. 2025 steht er unter dem Motto „Friedensfähig statt kriegstüchtig“ – ein bewusstes Gegengewicht zur aktuellen Debatte um eine „Kriegstüchtigkeit“ Deutschlands.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Hamburg

Veranstaltungen in den Bundesländern

Hamburg:

  • Bereits am Vormittag fand eine Kranzniederlegung am Mahnmal des Ohlsdorfer Friedhofs statt.

  • Um 13:00 Uhr wurde vor dem Gewerkschaftshaus die Friedensflagge gehisst.

  • Ab 16:30 Uhr startet am Dammtordamm eine Demonstration unter dem Motto „Kriege beenden! Abrüsten!“, gefolgt von einer Abendveranstaltung im Gewerkschaftshaus mit dem Publizisten Peter Wahl.

Nordrhein-Westfalen:

  • Der DGB NRW hat 13 Veranstaltungen organisiert. Besonders im Fokus: die Verleihung des Aachener Friedenspreises, begleitet durch die Musik- und Aktionsgruppe Lebenslaute.

Siegen (NRW):

  • Unter dem Titel „Erinnerung. Verantwortung. Haltung.“ wird ab 18:00 Uhr im historischen „Haus der Arbeit“ gedacht. Neben Redebeiträgen, etwa der Universitäts-Rektorin, tritt die Hip-Hop-Formation Microphone Mafia auf. Zudem wird eine neue Gedenktafel eingeweiht.

München (Bayern):

  • Um 17:00 Uhr beginnt ein Demonstrationszug vom Karlsplatz (Stachus) zum EineWeltHaus.

  • Dort folgt eine Diskussionsveranstaltung mit dem Rüstungskritiker Jürgen Grässlin unter dem Motto „Für eine Zeitenwende zum Frieden – Mit Mut gegen Hochrüstung und Umweltzerstörung“.

Lüneburg (Niedersachsen):

  • Auf dem Marktplatz findet um 18:00 Uhr eine Kundgebung statt. Bereits am Vortag eröffnete die Ausstellung „1000 Kraniche für den Frieden“ im Museum Lüneburg.

Kassel (Hessen):

  • Auch hier beteiligen sich Gewerkschaften und Parteien. Die Linke Kassel unterstützt den Tag mit einer Stellungnahme gegen Militarisierung und für eine zivile Außenpolitik.

Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt:

  • Zahlreiche regionale Veranstaltungen werden vom DGB-Bezirk organisiert, von Gedenkfeiern bis hin zu Diskussionsformaten.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Fazit zum Antikriegstag 2025

Der Antikriegstag 2025 ist mehr als nur ein stiller Gedenktag. Mit vielfältigen Aktionen, Demonstrationen und Ausstellungen wird bundesweit deutlich gemacht, dass die Forderung nach Frieden nichts an Aktualität verloren hat. Die Botschaft ist klar: „Nie wieder Krieg – in Deutschland, Europa und weltweit!“ (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Alzheimer heilen: Wie eine neue Therapie Hoffnung weckt

10 Jahre "Wir schaffen das" - phoenix erinnert an Merkels historischen Satz und seine Folgen

Tierschutzfest Tierheim Süderstraße am 5. Oktober 2025 in Hamburg

Bad Füssing: Thermalwasser-Therapie für ein Leben mit weniger Schmerzen

Führung und Vortrag im Museum Viadrina Frankfurt (Oder)

VIER PFOTEN: Wiesenhof - Antibiotikaresistente Keime - Gefahr durch Antibiotika in Geflügelmast

Moonwalk reloaded - "Michael Jackson Tribute Live Experience" jetzt auf Tour!

Neues Zentrum für Obdachlose: Bau des „Mecki 2.0“ und einer Notschlafstelle in Hannover hat begonnen

Christopher-Street-Day in Rotenburg: Verkehrsbehinderungen möglich

Lesung mit Bestseller-Autor Arno Strobel am 10. September im Medienzentrum Ratingen

Ganoven Fest Unplugged in der Manege Lintorf

Marktführer im Online-Apotheken-Sektor: Wer dominiert?

Leitartikel: Merz & Co. in der Realitätsblase - Wie lange noch ignorieren CDU und SPD den Zorn der Bürger?

Tasso: Giftköder - Gefahren vorbeugen, im Ernstfall richtig reagieren

Filmabend im Hospiz Am Wasserturm in Rodgau am 3. September: „Der geilste Tag“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Gespräche am Ende des Weges - Worte, die bleiben

Schlagworte: #01.09.2025 #1. September #1. September 2025 #1000 Kraniche #Aachen #Aachener Friedenspreis #Abrüstung #Aktuell #Antikriegstag #Antikriegstag 2025 #Ausstellung #Bayern #Bremen #Demonstration #Deutschland #DGB #Diplomatie #Erinnerung #Frieden #Friedensbewegung #Friedensbotschaft #Friedensfähigkeit #Friedensinitiativen #Friedenstag #Gedenken #Gesellschaft #Gewerkschaften #Haltung #Hamburg #Hessen #hk #Jürgen Grässlin #Kassel #Kranzniederlegung #Kriegsbeginn Polen #Kriegsgegner #Kriegstüchtigkeit #Kultur #Kundgebung #Lebenslaute #Lüneburg #Mahnmal #Microphone Mafia #München #Nachrichten #News #Nie wieder Krieg #Niedersachsen #NRW #Peter Wahl #Politik #Protest #Sachsen-Anhalt #Siegen #Veranstaltungen #Verantwortung #Weltfriedenstag #Zeitenwende zum Frieden #Zweiter Weltkrieg

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com