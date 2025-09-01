Antikriegstag 2025 – Über 200 Aktionen in ganz Deutschland geplant – Hamburg, Berlin, 1. September 2025 – Heute begeht Deutschland erneut den Antikriegstag, der jedes Jahr am 1. September an den Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 erinnert. Mit bundesweit über 200 Veranstaltungen setzen Gewerkschaften, Friedensinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen ein starkes Signal gegen Krieg, Militarisierung und Aufrüstung.
Hintergrund des Gedenktages
Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Seit den 1950er-Jahren ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) regelmäßig zum Antikriegstag auf. 2025 steht er unter dem Motto „Friedensfähig statt kriegstüchtig“ – ein bewusstes Gegengewicht zur aktuellen Debatte um eine „Kriegstüchtigkeit“ Deutschlands.
Veranstaltungen in den Bundesländern
Hamburg:
-
Bereits am Vormittag fand eine Kranzniederlegung am Mahnmal des Ohlsdorfer Friedhofs statt.
-
Um 13:00 Uhr wurde vor dem Gewerkschaftshaus die Friedensflagge gehisst.
-
Ab 16:30 Uhr startet am Dammtordamm eine Demonstration unter dem Motto „Kriege beenden! Abrüsten!“, gefolgt von einer Abendveranstaltung im Gewerkschaftshaus mit dem Publizisten Peter Wahl.
Nordrhein-Westfalen:
-
Der DGB NRW hat 13 Veranstaltungen organisiert. Besonders im Fokus: die Verleihung des Aachener Friedenspreises, begleitet durch die Musik- und Aktionsgruppe Lebenslaute.
Siegen (NRW):
-
Unter dem Titel „Erinnerung. Verantwortung. Haltung.“ wird ab 18:00 Uhr im historischen „Haus der Arbeit“ gedacht. Neben Redebeiträgen, etwa der Universitäts-Rektorin, tritt die Hip-Hop-Formation Microphone Mafia auf. Zudem wird eine neue Gedenktafel eingeweiht.
München (Bayern):
-
Um 17:00 Uhr beginnt ein Demonstrationszug vom Karlsplatz (Stachus) zum EineWeltHaus.
-
Dort folgt eine Diskussionsveranstaltung mit dem Rüstungskritiker Jürgen Grässlin unter dem Motto „Für eine Zeitenwende zum Frieden – Mit Mut gegen Hochrüstung und Umweltzerstörung“.
Lüneburg (Niedersachsen):
-
Auf dem Marktplatz findet um 18:00 Uhr eine Kundgebung statt. Bereits am Vortag eröffnete die Ausstellung „1000 Kraniche für den Frieden“ im Museum Lüneburg.
Kassel (Hessen):
-
Auch hier beteiligen sich Gewerkschaften und Parteien. Die Linke Kassel unterstützt den Tag mit einer Stellungnahme gegen Militarisierung und für eine zivile Außenpolitik.
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt:
-
Zahlreiche regionale Veranstaltungen werden vom DGB-Bezirk organisiert, von Gedenkfeiern bis hin zu Diskussionsformaten.
Fazit zum Antikriegstag 2025
Der Antikriegstag 2025 ist mehr als nur ein stiller Gedenktag. Mit vielfältigen Aktionen, Demonstrationen und Ausstellungen wird bundesweit deutlich gemacht, dass die Forderung nach Frieden nichts an Aktualität verloren hat. Die Botschaft ist klar: „Nie wieder Krieg – in Deutschland, Europa und weltweit!“ (hk)