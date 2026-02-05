Ergothionein – Pilz-Wirkstoff mit Potenzial gegen Hirnalterung? Unterschätztes Antioxidans mit Potenzial für gesundes Altern!
Antioxidantien spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Zellen vor oxidativem Stress und altersbedingten Schäden. Neben bekannten Vitaminen rückt zunehmend ein kaum bekannter Stoff in den Fokus der Forschung: Ergothionein. Die aus Pilzen stammende Aminosäure wird derzeit intensiv untersucht – insbesondere im Hinblick auf Hirngesundheit, Gedächtnisleistung und gesundes Altern.
Was ist Ergothionein?
Ergothionein ist eine natürlich vorkommende Aminosäure mit stark antioxidativen Eigenschaften. Der menschliche Körper kann sie nicht selbst herstellen, verfügt jedoch über einen speziellen Transportmechanismus (OCTN1), der Ergothionein gezielt in empfindliche Organe aufnimmt. Dazu zählen unter anderem Gehirn, Leber, Nieren und rote Blutkörperchen.
Diese gezielte Aufnahme gilt als Hinweis darauf, dass Ergothionein eine biologische Schutzfunktion erfüllen könnte – insbesondere in Geweben, die besonders anfällig für oxidativen Stress sind.
Bemerkenswert ist, dass der Körper über einen eigenen Transportmechanismus (OCTN1-Transporter) verfügt, der Ergothionein gezielt in besonders empfindliche Gewebe einschleust. Dazu zählen unter anderem:
-
Gehirn
-
Leber
-
Nieren
-
Herz
-
rote Blutkörperchen
Diese gezielte Aufnahme gilt als ein starkes Indiz dafür, dass Ergothionein eine biologische Bedeutung besitzt.
Natürliche Quellen: Pilze als Hauptlieferanten
Ergothionein kommt in relevanten Mengen fast ausschließlich in Pilzen vor. Besonders ergiebig sind:
-
Shiitake
-
Austernpilze
-
Kräuterseitlinge
Da Pilze in vielen Ernährungsformen nur selten verzehrt werden, erreichen viele Menschen vermutlich nur geringe Ergothionein-Spiegel über die Nahrung.
Neue Studie: Ergothionein und Hirnalterung
Ein aktueller Beitrag des Deutschen Gesundheitsportals fasst eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zusammen, die sich mit der Wirkung von Ergothionein auf altersbedingte kognitive Veränderungen beschäftigt.
Studiendesign
Untersucht wurden ältere Erwachsene mit subjektiven Gedächtnisbeschwerden. Die Teilnehmer erhielten über einen Zeitraum von 16 Wochen entweder:
-
10 mg Ergothionein täglich
-
25 mg Ergothionein täglich
-
oder ein Placebo
Zentrale Ergebnisse der Studie
Die Studienergebnisse liefern mehrere interessante Hinweise:
-
Deutlich erhöhte Ergothionein-Blutspiegel in beiden Verumgruppen, was eine gute Aufnahme bestätigt
-
In der 25-mg-Gruppe zeigte sich nach vier Wochen eine signifikante Verbesserung der zusammengesetzten Gedächtnisleistung innerhalb der Gruppe
-
Teilnehmer der 25-mg-Gruppe berichteten zudem über verbessertes Einschlafen und ein besseres prospektives Gedächtnis
-
In der 10-mg-Gruppe wurde eine Zunahme der Telomerlänge beobachtet – ein Marker, der mit zellulärer Alterung in Verbindung steht
Die Autoren betonen jedoch, dass die Effekte teilweise nicht über den gesamten Studienzeitraum stabil waren und weitere, größere Studien notwendig sind.
Einordnung der Ergebnisse
Die Studie liefert keinen Beweis für eine therapeutische Wirkung, zeigt jedoch erste Hinweise darauf, dass Ergothionein:
-
oxidativen Stress im Gehirn reduzieren
-
altersbedingte kognitive Veränderungen beeinflussen
-
und möglicherweise zelluläre Alterungsprozesse verlangsamen könnte
In Kombination mit früheren Beobachtungsstudien, die niedrige Ergothionein-Spiegel mit schnellerem kognitivem Abbau und erhöhter Sterblichkeit in Verbindung bringen, wächst das wissenschaftliche Interesse an diesem Wirkstoff.
Da oxidativer Stress und Entzündungsprozesse eine Rolle bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer spielen, wird diskutiert, ob Ergothionein langfristig einen schützenden Einfluss auf die Gehirngesundheit haben könnte.
Nahrungsergänzung: sinnvoll?
Eine gezielte Supplementierung kann insbesondere für Menschen interessant sein, die:
-
wenig Pilze essen
-
unter hoher mentaler Belastung stehen
-
ihre Zell- und Gehirngesundheit im Alter unterstützen möchten
In Nahrungsergänzungsmitteln liegen übliche Dosierungen zwischen 5 und 25 mg täglich. Die aktuelle Studienlage deutet darauf hin, dass insbesondere 20–25 mg pro Tag zu deutlich messbaren Ergothionein-Spiegeln im Blut führen.
Einnahmeempfehlung: vor oder zum Essen?
Ergothionein ist wasserlöslich und relativ stabil. Nach aktuellem Kenntnisstand gilt:
-
Die Einnahme zu oder nach einer Mahlzeit ist empfehlenswert
-
Sie schont den Magen
-
Die Aufnahme erfolgt zuverlässig
-
Eine Einnahme auf nüchternen Magen bringt keinen belegten Vorteil
Sicherheit und Verträglichkeit
Ergothionein gilt bislang als sehr gut verträglich. In Studien wurden keine relevanten Nebenwirkungen beobachtet. Auch höhere Dosierungen zeigten bislang keine toxischen Effekte. Dennoch gilt: Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung und sollten bewusst eingesetzt werden.
Fazit
Ergothionein ist kein Wundermittel – aber ein wissenschaftlich zunehmend ernst genommener Zellschutzstoff. Die gezielte Aufnahme im Körper, erste positive Studienergebnisse zur Hirngesundheit und die gute Verträglichkeit machen den Pilz-Wirkstoff zu einem spannenden Kandidaten für gesundes Altern. Ob über pilzreiche Ernährung oder gezielte Supplementierung: Ergothionein könnte künftig eine größere Rolle in der Prävention altersbedingter Prozesse spielen.
