Historische Ereignisse am 16. Dezember

Der 16. Dezember markiert in der Geschichte zahlreiche bedeutsame Ereignisse, doch eines sticht besonders hervor: die Verkündung des „Instrument of Government“ im Jahr 1653. Diese erste geschriebene Verfassung Englands legte den Grundstein für ein modernes Regierungssystem und veränderte die politische Landschaft des Landes nachhaltig. Doch auch andere Ereignisse des 16. Dezembers hinterließen bleibende Spuren in Geschichte, Gesellschaft und Kultur.

1653: Englands erste geschriebene Verfassung wird verkündet

Mit dem „Instrument of Government“ verabschiedete der englische Armeerat die erste geschriebene Verfassung des Landes. Oliver Cromwell übernahm in diesem Zusammenhang den Titel „Lord Protector“ und etablierte damit ein neues politisches System, das England, Schottland und Irland umfasste.

1830: Uruguay wählt seine Nationalflagge

Die heutige Form der uruguayischen Nationalflagge wurde beschlossen und symbolisiert bis heute die Identität und Unabhängigkeit des südamerikanischen Landes.

1899: Gründung von AC Mailand

Eine Gruppe englischer Geschäftsleute um Alfred Edwards gründete in Mailand den „Milan Football and Cricket Club“. Der heutige AC Mailand entwickelte sich später zu einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt.

1900: FC Alemannia Aachen wird gegründet

18 Schüler aus Aachen legten den Grundstein für den Traditionsverein FC Alemannia Aachen, der heute auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblickt.

1935: Einweihung der Huey P. Long Bridge

Die imposante Brücke über den Mississippi in Louisiana wurde eröffnet und ist bis heute ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

1938: Einführung des Mutterkreuzes

In Deutschland führten die Nationalsozialisten das „Mutterkreuz“ als Auszeichnung für kinderreiche Mütter ein. Diese Ehrung diente propagandistischen Zwecken und wurde erstmals 1939 verliehen.

1946: Christian Dior eröffnet sein Atelier

In Paris richtete der Modeschöpfer Christian Dior sein Atelier ein und revolutionierte damit die Modewelt mit seinem ikonischen „New Look“.

1954: Synthetische Diamanten erstmals reproduzierbar hergestellt

Dem Chemiker Tracy Hall gelang es mit seiner neu entwickelten Presse, synthetische Diamanten herzustellen. Dieser Durchbruch revolutionierte die Industrie und eröffnete neue technologische Möglichkeiten.

1957: Erster Atomreaktor der DDR geht in Betrieb

Der Rossendorfer Forschungsreaktor bei Dresden war der erste Atomreaktor der DDR und wurde für wissenschaftliche Zwecke genutzt.

1965: NASA startet Pioneer 6

Mit einer Delta-Rakete startete die NASA die Raumsonde Pioneer 6 in Richtung Sonne. Der Kontakt zu der Sonde hielt über 35 Jahre an.

1968: Eröffnung der Universität Dortmund

Im Rahmen der Bildungsreform in der Bundesrepublik wurde die Universität Dortmund eröffnet. Sie entwickelte sich zu einer wichtigen Bildungsstätte in Nordrhein-Westfalen.

1986: Erste Folge von „Großstadtrevier“ ausgestrahlt

Die beliebte Krimireihe „Großstadtrevier“ startete ihre Ausstrahlung und wurde zu einer Institution des deutschen Fernsehens. Der Titelsong der Serie „Großstadtrevier“ wurde 1986 von der deutschen Countryband Truck Stop eingespielt.

1994: Bau des Large Hadron Collider beginnt

Am CERN fiel der Startschuss für den Bau des weltweit leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers, der bis heute wichtige Erkenntnisse in der Physik liefert.

1995: Euro und Cent als Währungsbezeichnungen beschlossen

Auf der Tagung des Europäischen Rates in Madrid wurden die Begriffe „Euro“ und „Cent“ als Namen für die zukünftige Gemeinschaftswährung festgelegt.

1998: Beginn der Operation Desert Fox

US-amerikanische und britische Truppen starteten ein viertägiges Bombardement auf militärische Ziele im Irak, das als „Operation Desert Fox“ in die Geschichte einging.

1999: Helmut Kohl und die CDU-Spendenaffäre

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl gestand, 2,1 Millionen DM an illegalen Parteispenden erhalten zu haben. Die Namen der Spender hielt er geheim.

1999: Günter Grass erhält den Literaturnobelpreis

Der deutsche Schriftsteller Günter Grass wurde für sein literarisches Werk mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

2000: ZDF-Hitparade verabschiedet sich

Die letzte Folge der Kultsendung ZDF-Hitparade wurde ausgestrahlt, womit eine Ära des deutschen Fernsehens zu Ende ging.

2015: Ende von TV total

Stefan Raab moderierte am 16. Dezember 2015 die letzte Folge seiner erfolgreichen TV-Show „TV total“ und verabschiedete sich von der Bühne.

2020: Deutschland im zweiten Lockdown

Angesichts der COVID-19-Pandemie trat der zweite Lockdown in Deutschland in Kraft, der das öffentliche und wirtschaftliche Leben erneut stark einschränkte.

Die Vielzahl historischer Ereignisse zeigt die Bedeutung des 16. Dezembers in unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Jede dieser Geschichten erinnert uns daran, wie prägend und vielfältig die Vergangenheit ist.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt