Historische Ereignisse am 2. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 2. März haben sich im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse zugetragen. Eines der bemerkenswertesten war die erste Nonstop-Weltumrundung eines Flugzeugs im Jahr 1949 – eine Meisterleistung der Luftfahrt, die neue Maßstäbe setzte. Doch auch abseits der Lüfte gibt es viele spannende Entwicklungen, die an diesem Datum stattfanden. Ein Blick auf die wichtigsten historischen Ereignisse des 2. März.

1619: Gründung der Hamburger Bank

Um den Handel zu erleichtern, nimmt in Hamburg eine der ersten Banken in Deutschland ihren Betrieb auf. Die Hamburger Bank soll den Kaufleuten helfen, den Zahlungsverkehr effizienter zu gestalten, und gilt als ein Vorläufer moderner Zentralbanken.

1796: Napoleon erhält den Oberbefehl über die Italienarmee

Während Napoleon Bonaparte eigentlich seine Hochzeit mit Joséphine de Beauharnais plant, erreicht ihn eine Nachricht des französischen Direktoriums: Er soll den Oberbefehl über die Italienarmee übernehmen. Nur wenige Tage später bricht er zum legendären Italienfeldzug auf.

1798: Entstehung des Kantons Thurgau

Mit der Gründung des Kantons Thurgau verändert sich die politische Landkarte der Schweiz. Das Gebiet, das zuvor unter gemeinsamer Verwaltung der Alten Eidgenossenschaft stand, wird nun zu einem eigenständigen Kanton.

1818: Entdeckung der Grabkammer in der Chephren-Pyramide

Der italienische Abenteurer Giovanni Battista Belzoni öffnet die Grabkammer der Chephren-Pyramide in Ägypten. Statt wertvoller Schätze findet er jedoch nur einen leeren Sarkophag – ein Mysterium, das bis heute Rätsel aufgibt.

1835: Ferdinand I. wird Kaiser von Österreich

Nach dem Tod seines Vaters Franz I. besteigt Ferdinand I. den Thron des Kaisertums Österreich. Seine Regierungszeit bleibt jedoch von politischer Instabilität und revolutionären Bewegungen geprägt.

1923: Erscheinen von „Bambi“

Im Ullstein Verlag wird die Erzählung Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten veröffentlicht. Die Geschichte eines jungen Rehs in der Wildnis wird später durch die Disney-Verfilmung weltberühmt.

1933: Premiere von „King Kong und die weiße Frau“

In New York feiert der legendäre Film King Kong und die weiße Frau seine Premiere. Die bahnbrechenden Spezialeffekte und die spannende Geschichte um den riesigen Affen faszinieren das Publikum und prägen das Kino für Jahrzehnte.

1935: Thailands König Rama VII. dankt ab

Nach jahrelanger politischer Instabilität tritt König Rama VII. von Thailand zurück. Sein Neffe Rama VIII. übernimmt den Thron, hält sich jedoch hauptsächlich in der Schweiz auf.

1939: „Stagecoach“ startet in den Kinos

Mit der Premiere des Westerns Stagecoach in New York beginnt der Aufstieg von John Wayne zum Hollywood-Star. Regisseur John Ford setzt mit dem Film neue Maßstäbe für das Genre.

1949: Erste Nonstop-Weltumrundung eines Flugzeugs

Ein Meilenstein der Luftfahrt: Die Boeing B-50A Lucky Lady II vollendet die erste Nonstop-Weltumrundung. Nach 94 Stunden in der Luft landet die Maschine wieder in Texas – ein technisches Wunderwerk der damaligen Zeit.

1955: Erstflug der Dassault Super Mystère

Frankreichs erstes Überschallflugzeug, die Dassault Super Mystère, absolviert erfolgreich ihren Jungfernflug. Sie markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Luftfahrttechnologie in Westeuropa.

1969: Erstflug der Concorde

Das Überschall-Passagierflugzeug Concorde hebt zum ersten Mal ab. Die Maschine soll später als eines der schnellsten kommerziellen Flugzeuge der Welt in die Geschichte eingehen.

1972: Tod von Thomas Weisbecker

Der linksradikale Aktivist Thomas Weisbecker wird bei einem Polizeieinsatz in Augsburg erschossen. Sein Tod sorgt für Proteste und heftige Diskussionen über den Umgang mit militanten Gruppierungen.

1974: Letzte Hinrichtungen im franquistischen Spanien

In Spanien werden Salvador Puig Antich und der Deutsche Georg Michael Welzel mit der Garrotte hingerichtet. Es sind die letzten vollstreckten Todesurteile des Franco-Regimes.

1981: Start des ARD-Nachtkonzerts

Als Kontrastprogramm zum ARD-Nachtexpress wird das ARD-Nachtkonzert erstmals ausgestrahlt. Das Format bringt klassische Musik ins deutsche Nachtprogramm.

1987: Chrysler übernimmt American Motors Corporation

Mit der Übernahme von AMC durch Chrysler endet die Zusammenarbeit mit Renault. Die Fusion verändert den US-amerikanischen Automarkt erheblich.

1989: Verbot von FCKW beschlossen

Zwölf Staaten der Europäischen Gemeinschaft einigen sich darauf, Fluorchlorkohlenwasserstoffe bis zum Jahr 2000 zu verbieten. Dieser Schritt soll helfen, die Ozonschicht zu schützen.

1989: Zerschlagung einer Hacker-Gruppe

Nach intensiver Beobachtung gelingt es der deutschen Polizei, eine Gruppe von Hackern um Karl Koch und Markus Hess festzunehmen. Die Gruppe soll für den KGB spioniert haben.

1995: Yahoo wird zur Aktiengesellschaft

David Filo und Jerry Yang gründen Yahoo! offiziell als Aktiengesellschaft. Das Unternehmen entwickelt sich zu einem der einflussreichsten Internetportale der frühen Web-Ära.

1999: Thomas Drach soll nach Deutschland ausgeliefert werden

Ein argentinisches Gericht entscheidet, dass Thomas Drach, der für die Entführung von Jan Philipp Reemtsma verantwortlich ist, nach Deutschland überstellt wird.

2008: Medwedew wird Präsident Russlands

In der Russischen Föderation wird Dmitri Medwedew zum Nachfolger Wladimir Putins gewählt. Er übernimmt das Amt des Präsidenten, während Putin als Premierminister weiter Einfluss behält.

2010: Bundesverfassungsgericht kippt Vorratsdatenspeicherung

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Vorratsdatenspeicherung in ihrer bisherigen Form für verfassungswidrig. Der Eingriff in die Grundrechte sei nicht gerechtfertigt und der Datenschutz unzureichend gewährleistet.

Die Geschichte zeigt, dass der 2. März oft von weitreichenden politischen, technologischen und kulturellen Ereignissen geprägt war. Von bahnbrechenden Erfindungen bis hin zu bedeutenden politischen Entwicklungen – dieser Tag hat Spuren hinterlassen.

