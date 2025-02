Posted in

Historische Ereignisse am 12 Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Manche Tage in der Geschichte sind besonders prägend, weil sie wissenschaftliche Durchbrüche, politische Entscheidungen oder menschliche Höchstleistungen markieren. Der 12. Februar ist so ein Tag: Von der Entdeckung des Penicillins als bahnbrechendes Medikament über abenteuerliche Expeditionen bis hin zu politischen Meilensteinen. Besonders herausragend ist die erstmalige Behandlung eines Patienten mit Penicillin im Jahr 1941 – ein medizinischer Durchbruch, der Millionen Menschen das Leben gerettet hat. Doch auch andere Ereignisse verdienen einen Blick in die Vergangenheit.

1851: Goldfund in Australien löst einen Goldrausch aus

Edward Hammond Hargraves entdeckt im Fluss Summer Hills Creek in New South Wales Gold. Die Nachricht verbreitet sich rasant und zieht zahlreiche Glücksritter an. Dieser Fund markiert den Beginn eines regelrechten Goldrauschs, der nicht nur die Wirtschaft Australiens ankurbeln, sondern auch das gesellschaftliche Gefüge nachhaltig verändern sollte.

1884: Der Füllfederhalter wird patentiert

Lewis Edson Waterman erhält das US-Patent für seine Erfindung des Füllfederhalters. Sein System verhindert das unkontrollierte Auslaufen von Tinte und revolutioniert damit die Schriftkultur. Die Innovation macht das Schreiben nicht nur komfortabler, sondern auch effizienter und präziser.

1903: Expeditionsschiff Antarctic sinkt im Packeis

Das schwedische Forschungsschiff Antarctic bleibt im Weddell-Meer im Packeis stecken und sinkt. Die Besatzung kann sich auf die Paulet-Insel retten, wo sie sich 16 Tage lang behaupten muss. Erst zehn Monate später werden die Männer aus ihrer eisigen Isolation befreit.

1914: Sensationsfund in Deutschland – 14.000 Jahre alte Menschenreste entdeckt

Steinbrucharbeiter stoßen in Oberkassel auf ein Doppelgrab mit den ältesten Überresten moderner Menschen (Homo sapiens) in Deutschland. Besonders bemerkenswert: Neben den etwa 14.000 Jahre alten menschlichen Skeletten liegt auch ein Hund begraben – ein früher Beleg für die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier.

1941: Erste Penicillin-Behandlung rettet Leben

In Oxford wird ein Polizist als erster Patient mit dem neu entdeckten Antibiotikum Penicillin behandelt. Dies markiert den Beginn einer medizinischen Revolution, die unzählige Menschenleben rettet. Penicillin wird später massenhaft produziert und ist bis heute eines der wichtigsten Medikamente gegen bakterielle Infektionen.

1979: Erste Weltklimakonferenz in Genf

Die globale Erderwärmung und ihre Folgen sind bereits 1979 ein drängendes Thema. In Genf wird die erste Weltklimakonferenz eröffnet, bei der Wissenschaftler und Politiker über Maßnahmen zum Schutz des Klimas beraten. Der Kampf gegen den Klimawandel beginnt hier seinen offiziellen Weg auf die weltpolitische Bühne.

1990: Antarktis-Durchquerung – Arved Fuchs und Reinhold Messner erreichen ihr Ziel

Nach 92 Tagen und 2.800 Kilometern zu Fuß durch extreme Kälte erreichen die Abenteurer Arved Fuchs und Reinhold Messner die Scott Base und vollenden damit ihre historische Antarktis-Durchquerung. Ihr Erfolg gilt als eine der größten Leistungen im Extrem-Expeditionsbereich.

1999: Clinton übersteht Amtsenthebungsverfahren

Nach der aufsehenerregenden Lewinsky-Affäre wird US-Präsident Bill Clinton im Amtsenthebungsverfahren vom Senat freigesprochen. Eine Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung kommt nicht zustande, sodass Clinton im Amt bleibt. Der Skandal hat jedoch nachhaltigen Einfluss auf die politische Landschaft der USA.

2012: Duisburger Oberbürgermeister nach Loveparade-Unglück abgewählt

Adolf Sauerland, der wegen des Loveparade-Unglücks in Duisburg unter massiver Kritik steht, verliert sein Amt. In einem Bürgerbegehren wird er abgewählt – ein klares Signal der Bevölkerung gegen die politische Verantwortungslosigkeit im Umgang mit der Tragödie.

2017: Frank-Walter Steinmeier wird Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier wird in der 16. Bundesversammlung zum 12. Bundespräsidenten Deutschlands gewählt. Seine Amtszeit beginnt in einer Zeit globaler politischer Herausforderungen, in der er sich als besonnene Stimme für Demokratie und Zusammenhalt positioniert.

Die Ereignisse des 12. Februar zeigen, wie sehr Geschichte unseren Alltag beeinflusst – ob durch wissenschaftliche Entdeckungen, politische Entscheidungen oder waghalsige Expeditionen. Ein Blick zurück verdeutlicht, wie viele dieser Momente auch heute noch nachwirken.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt