Historische Ereignisse am 26. Januar: Ein Rückblick

Am 26. Januar blickt die Welt auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die sowohl kulturelle als auch technologische und politische Bedeutung haben. Besonders beeindruckend ist der Fund des „Cullinan“, des bislang größten Rohdiamanten der Welt, der 1905 in der Premier-Mine bei Pretoria entdeckt wurde. Seine schiere Größe und der Wert dieses Diamanten haben die Welt in Erstaunen versetzt und bleiben ein Meilenstein der Bergbaugeschichte. Doch auch andere Momente verdienen Beachtung.

1837: Michigan wird 26. Bundesstaat der USA

Mit der Aufnahme Michigans als 26. Bundesstaat setzte sich die Expansion der Vereinigten Staaten nach Westen fort. Der Staat entwickelte sich rasch zu einem bedeutenden Zentrum der Industrie und Landwirtschaft.

1871: Rom wird Hauptstadt Italiens

Nach der Einigung Italiens wurde Rom offiziell zur Hauptstadt des Königreichs Italien erklärt. Dies markierte einen entscheidenden Schritt in der nationalen Identitätsbildung des Landes.

1905: Fund des „Cullinan“-Diamanten

In der Premier-Mine bei Pretoria wurde der mit 3.106 Karat bislang größte Rohdiamant der Welt entdeckt. Der „Cullinan“ wurde später in mehrere legendäre Schmuckstücke verarbeitet, darunter ein Teil der britischen Kronjuwelen.

1911: Erster Start mit einem Wasserflugzeug

Glenn Curtiss, ein Pionier der Luftfahrt, schaffte es als Erster, ein Wasserflugzeug erfolgreich zu starten. Dies legte den Grundstein für die Entwicklung der modernen Seeflugzeuge.

1915: Gründung des Rocky-Mountain-Nationalparks

US-Präsident Woodrow Wilson schuf einen der eindrucksvollsten Nationalparks der Vereinigten Staaten, der bis heute ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber ist.

1918: Gründung der Staatlichen Universität Tiflis

Die erste Universität Georgiens wurde in Tiflis eröffnet und ist bis heute eine der renommiertesten Bildungseinrichtungen des Landes.

1926: Erster funktionierender Fernseher

John Logie Baird präsentierte den ersten mechanischen Fernseher, was die Grundlage für die moderne Unterhaltungselektronik schuf.

1928: Eröffnung des Titania-Palasts

Mit dem Titania-Palast in Berlin wurde eines der luxuriösesten Kinos der damaligen Zeit eröffnet, das bis heute einen kulturellen Meilenstein darstellt.

1932: Patent für das Zyklotron

Ernest Lawrence beantragte das Patent für das Zyklotron, einen Meilenstein in der Teilchenphysik, der später für zahlreiche wissenschaftliche Durchbrüche genutzt wurde.

1936: Die Niagarafälle frieren ein

Eine extreme Kältewelle führte dazu, dass die Niagarafälle zufroren – ein seltenes und spektakuläres Naturereignis.

1953: Gründung der Weltzollorganisation

Die Weltzollorganisation wurde ins Leben gerufen, um den internationalen Handel zu erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu stärken.

1977: Erscheinen der Zeitschrift EMMA

Alice Schwarzer veröffentlichte die erste Ausgabe der feministischen Zeitschrift EMMA, die bis heute als einflussreiches Sprachrohr der Frauenbewegung gilt.

1988: Broadwaypremiere von „Das Phantom der Oper“

Andrew Lloyd Webbers Musical feierte seine Premiere am Broadway und wurde zu einem der erfolgreichsten Werke der Theatergeschichte.

1990: Deutsche Terminbörse nimmt Betrieb auf

Mit der Einführung der ersten vollelektronischen Börse in Deutschland begann ein neues Zeitalter des Finanzhandels.

1998: Compaq übernimmt DEC

Die Übernahme von Digital Equipment Corporation (DEC) durch Compaq markierte einen Wendepunkt in der Computerbranche.

2008: China plant 97 neue Flughäfen

Die chinesische Regierung investierte massiv in die Infrastruktur, um bis 2020 97 neue Flughäfen zu bauen – ein Zeugnis des rapiden wirtschaftlichen Wachstums.

Die Geschichte des 26. Januar zeigt, wie unterschiedlich die Ereignisse dieses Tages sind – von technologischen Durchbrüchen über politische Meilensteine bis hin zu kulturellen Highlights.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt