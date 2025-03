Historische Ereignisse am 6. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 6. März haben sich im Laufe der Jahrhunderte viele bemerkenswerte Ereignisse zugetragen. Besonders die Entdeckung der Pazifikinsel Guam durch Ferdinand Magellan im Jahr 1521 war ein bedeutender Moment der Weltgeschichte. Magellans Reise markierte nicht nur einen Meilenstein in der globalen Seefahrt, sondern verdeutlichte auch die Herausforderungen des kulturellen Austauschs zwischen europäischen Seefahrern und indigenen Völkern. Doch auch in anderen Bereichen – von Politik über Wissenschaft bis hin zur Musik – gab es an diesem Datum zahlreiche Ereignisse, die ihre Spuren hinterlassen haben.

1521: Magellan entdeckt Guam

Während seiner Weltumsegelung stößt der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan auf die Insel Guam im Pazifik. Aufgrund von Missverständnissen mit den Einheimischen, die die Schiffe der Europäer mit Lebensmitteln versorgen und im Gegenzug Gegenstände mitnehmen, nennt er sie „Insel der Diebe“. Später wird Guam zu einer wichtigen Zwischenstation für den spanischen Pazifikhandel.

1834: York wird zu Toronto

Die britische Provinzhauptstadt York an der Nordküste des Ontariosees erhält einen neuen Namen: Toronto. Die Umbenennung spiegelt die wachsende Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Stadt wider, die sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Kanadas entwickeln wird.

1853: Verdis „La traviata“ feiert Uraufführung – und scheitert zunächst

Am Teatro La Fenice in Venedig erlebt Giuseppe Verdis Oper „La traviata“ ihre Premiere. Das Publikum reagiert jedoch verhalten auf die Inszenierung. Erst eine überarbeitete Fassung macht das Werk zu einer der meistgespielten Opern der Musikgeschichte.

1899: Aspirin wird als Marke eingetragen

Die Firma Bayer sichert sich den Markenschutz für Acetylsalicylsäure, besser bekannt als Aspirin. Die Entwicklung durch die Chemiker Arthur Eichengrün und Felix Hoffmann gilt als eine der bedeutendsten medizinischen Errungenschaften und macht das Schmerzmittel zu einem weltweiten Erfolg.

1902: Real Madrid wird offiziell gegründet

Nach fünf Jahren als inoffizieller Klub erhält Real Madrid seine formelle Anerkennung durch den Eintrag ins Vereinsregister. Die spätere Fußballweltmarke beginnt damit ihren Aufstieg zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten Vereine der Sportgeschichte.

1930: Der Beginn der Tiefkühlkost

In Springfield, Massachusetts, verkauft die Firma Birdseye erstmals tiefgekühlte Lebensmittel im großen Stil. Die Innovation verändert die Lebensmittelindustrie grundlegend und ermöglicht es, Nahrungsmittel länger haltbar und unabhängig von Saison oder Region verfügbar zu machen.

1953: Malenkow tritt Stalins Nachfolge an

Nach dem Tod von Josef Stalin übernimmt Georgi Malenkow dessen Ämter als Generalsekretär der KPdSU und Vorsitzender des Ministerrats der Sowjetunion. Seine Herrschaft bleibt jedoch nur kurz, denn bereits nach wenigen Jahren setzt sich Nikita Chruschtschow als neuer starker Mann der UdSSR durch.

1954: Konrad Adenauer besucht erstmals die USA

Als erster deutscher Bundeskanzler reist Konrad Adenauer nach Washington, um die Beziehungen zur neuen Supermacht zu vertiefen. Der Besuch markiert einen Meilenstein für die deutsch-amerikanische Freundschaft in der Nachkriegszeit.

1966: ÖVP gewinnt absolute Mehrheit in Österreich

Bei den Nationalratswahlen in Österreich erreicht die Österreichische Volkspartei unter Josef Klaus eine absolute Mehrheit. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg regiert sie ohne einen Koalitionspartner.

1976: Anton Innauer schreibt Skisprunggeschichte

Der österreichische Skispringer Anton Innauer erzielt beim Wettbewerb in Oberstdorf eine Sensation: Zum ersten Mal in der Geschichte erhält ein Athlet für seinen Sprung fünfmal die Bestnote 20 – eine Leistung, die seinen Namen in die Geschichtsbücher des Skispringens einträgt.

1981: Marianne Bachmeiers dramatische Rache im Gerichtssaal

Im Lübecker Landgericht erschießt Marianne Bachmeier den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna, Klaus Grabowski, während der Verhandlung. Der Fall sorgt für internationale Aufmerksamkeit und löst eine Debatte über Selbstjustiz und das Justizsystem aus.

1983: Helmut Kohl wird durch Wahlen bestätigt

Die Bundestagswahl in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt Helmut Kohl als Bundeskanzler. Seine CDU kann ihre Position stärken, und erstmals ziehen die Grünen mit 5,6 % in den Bundestag ein.

1995: Barings Bank für einen Pfund verkauft

Die einst renommierte britische Barings Bank, die durch spekulative Geschäfte in die Zahlungsunfähigkeit geriet, wird von der niederländischen ING Bank für den symbolischen Preis von einem Pfund Sterling übernommen. Der Fall gilt als eines der spektakulärsten Bankdesaster der Finanzgeschichte.

2005: Kunstdiebstahl in Norwegen

In einem Hotel in Moss stehlen mehrere Täter drei Werke des berühmten Malers Edvard Munch. Die norwegische Polizei kann die gestohlenen Kunstwerke jedoch bereits einen Tag später wieder sicherstellen.

2015: Raumsonde Dawn erreicht Ceres

Die NASA-Sonde Dawn tritt in den Orbit des Zwergplaneten Ceres ein. Zum ersten Mal wird ein solches Himmelsobjekt aus nächster Nähe erforscht. Die Mission liefert wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems.

Viele dieser Ereignisse haben die Welt auf ihre Weise geprägt. Ob in Wissenschaft, Kunst, Politik oder Sport – der 6. März zeigt, wie vielfältig die Geschichte an einem einzigen Tag verlaufen kann.

