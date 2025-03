Ein unvergesslicher Hund: Der Tod von Hachikō und weitere historische Ereignisse am 8. März

Am 8. März 1935 wurde in Tokio der treue Hund Hachikō tot aufgefunden. Seine Geschichte, die von unverbrüchlicher Loyalität geprägt ist, berührt bis heute Menschen weltweit. Doch auch in anderen Jahren gab es bedeutende Ereignisse, die diesen Tag in die Geschichtsbücher eingingen. Ein Blick zurück auf einige davon:

1669: Der Ätna bricht aus

Der Ausbruch des Ätna zählt zu den verheerendsten in der Geschichte. Zwischen dem 8. März und dem 11. Juli zerstören gewaltige Lavamassen weite Teile der Stadt Catania und begraben ganze Dörfer unter sich. Die Naturgewalt hinterlässt eine Spur der Verwüstung und erinnert an die unbändige Kraft der Erde.

1899: Der Frankfurter Fußball-Club Victoria wird gegründet

In Frankfurt am Main entsteht mit der Gründung des Frankfurter Fußball-Clubs Victoria von 1899 eine der Wurzeln des heutigen Vereins Eintracht Frankfurt. Durch spätere Fusionen entwickelt sich daraus eine der bekanntesten Fußballmannschaften Deutschlands.

1904: Eine Eisenbahnstrecke über den Großen Salzsee

Eine technische Meisterleistung wird in den USA vollbracht: Über einen Teil des Großen Salzsees wird eine Bahnstrecke errichtet, die mit einem 19 Kilometer langen Bohlen-Damm eine bis dahin einzigartige Konstruktion darstellt.

1921: Der Weltfrauentag wird festgelegt

Auf der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau fällt die Entscheidung: Der 8. März wird offiziell zum internationalen Weltfrauentag. Seither steht dieser Tag symbolisch für den Kampf um Gleichberechtigung und Frauenrechte weltweit.

1935: Der Tod von Hachikō

Der Akita-Hund Hachikō, der jahrelang an einem Bahnhof in Tokio auf die Rückkehr seines verstorbenen Besitzers wartete, wird an diesem Tag tot aufgefunden. Seine Treue und Hingabe machen ihn zu einer Legende. Noch heute erinnert eine Statue am Shibuya-Bahnhof an den außergewöhnlichen Vierbeiner.

1947: Gründung des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands

In der sowjetischen Besatzungszone wird in Berlin der Demokratische Frauenbund Deutschlands ins Leben gerufen. Die Organisation soll Frauen politisch mobilisieren und steht der DDR-Regierung nahe.

1951: Das Bundeskriminalamt entsteht

Mit dem Bundeskriminalamtgesetz wird die Gründung des Bundeskriminalamts (BKA) in Deutschland beschlossen. Es übernimmt die zentrale Koordination bei der Bekämpfung schwerer Kriminalität mit internationalem Bezug.

1968: Eröffnung des Fillmore East in New York

Bill Graham eröffnet das legendäre Fillmore East, das schnell zur Kultstätte für Rockmusik wird. Künstler wie Jimi Hendrix, Led Zeppelin und The Who treten dort in den folgenden Jahren auf.

1971: Der „Kampf des Jahrhunderts“ im Boxen

Im Madison Square Garden kommt es zum spektakulären Duell zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali. Frazier gewinnt nach Punkten und verteidigt damit seinen Weltmeistertitel im Schwergewicht.

1974: Eröffnung des Flughafens Paris-Charles-de-Gaulle

Der größte Flughafen Frankreichs wird in Betrieb genommen. Heute zählt er zu den wichtigsten internationalen Luftfahrtdrehkreuzen.

1976: Loriot startet im deutschen Fernsehen

Die erste Folge der legendären Humor-Sendereihe Loriot wird ausgestrahlt. Sketche wie Der Lottogewinner und Studiointerview werden Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte.

1979: Uraufführung der Kammeroper „Jakob Lenz“

In der Staatsoper Hamburg wird Wolfgang Rihms Kammeroper „Jakob Lenz“ uraufgeführt, basierend auf einer Erzählung von Georg Büchner. Das Werk wird zu einem Meilenstein der zeitgenössischen Opernliteratur.

1983: IBM stellt den Personal Computer XT vor

Mit der Präsentation des IBM PC XT wird die Computerwelt revolutioniert. Das Modell setzt Maßstäbe für die Entwicklung moderner PCs.

1994: Eröffnung des Vonderau Museums in Fulda

Das Museum wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und widmet sich der regionalen Geschichte sowie Kunst- und Naturkunde.

2006: Die New York Stock Exchange geht an die Börse

Nach über zwei Jahrhunderten Geschichte wird die New York Stock Exchange selbst ein börsennotiertes Unternehmen. Ein historischer Schritt für die Finanzwelt.

2014: Der mysteriöse Flug MH370 verschwindet

Eine Boeing 777 der Malaysia Airlines verschwindet auf dem Flug MH370 spurlos. Bis heute gibt es keine endgültige Erklärung für das Schicksal der Maschine und ihrer Insassen.

Jeder 8. März bringt neue Geschichten hervor – manche voller Hoffnung, andere mit Tragik behaftet. Doch eines bleibt sicher: Die Geschichte lehrt uns, wie eng Schicksal, Fortschritt und Erinnerung miteinander verwoben sind.

***

Bild Hachiko: Gemeinfrei

Text: Redaktion Mittelrhein Tageblatt